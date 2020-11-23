«Куньлунь» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «Арене Мытищи» 23 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Динамо» Рига.

«Куньлунь»

Хоккейный клуб, представляющий Китай, все еще идет последним в таблице Восточной конференции. В 26 матчах регулярного сезона пекинцы набрали всего 12 очков.

После гостевой победы над СКА 28 октября (2:1) «Куньлунь» снова проигрывает всем подряд. На данный момент новая серия поражений составляет 7 поединков.

В этом неприятном отрезке «Куньлунь» на выезде уступил «Барысу» (1:2), «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (2:3), «Нефтехимику» (3:6) и «Торпедо» (0:2).

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Затем в Мытищах подопечные Алексея Ковалева принимали «Трактор». В этой игре «драконы» также были слабее (3:5). Позже «Куньлунь» в Латвии сразился с «Динамо» Рига и потерпел очередное поражение (3:5). А 20 ноября китайский клуб влетел «Ак Барсу» (2:5).

«Динамо» Рига

Латвийская команда успела принять участие в 25 матчах регулярного первенства. В этих играх она насобирала всего 10 баллов, из-за чего безнадежно застряла на последнем месте в таблице Запада.

Совсем недавно «Динамо» Рига провело ужасный отрезок из 14 матчей без побед. В текущем месяце латвийский клуб успел выйти на лед 8 раз, проиграв в итоге в семи встречах.

В первой половине ноября подопечные Петериса Скудры уступили «Автомобилисту» (2:7), «Барысу» (0:3), «Сочи» (1:3) и еще раз «Автомобилисту» в дополнительное время (2:3).

А затем была игра с «Куньлунем». У себя дома «Динамо» Рига победило представителей Китая (5:3). После этого матча команда Петериса Скудры уступила «Динамо» Москва (1:6) и «Локомотиву» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Куньлуня» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.44, на ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Рига — 2.45.

Очная встреча аутсайдеров — это хороший шанс для каждой стороны хоть как-то сгладить свои неудачи, разбавив проигрышные отрезки победой.

Поэтому две слабейшие команды, у которых все плохо в защите, могут забить друг другу много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.63. 0