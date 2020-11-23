ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАНеуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси Пеп ГвардиолаЭффект дежавю. Оборона «Тоттенхэма» сдержала «МанСити»
  • 15:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался лидером РПЛ
  • 21:23
    • «Лидс» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 20:53
    • Благодаря дублю Байрамяна «Ростов» переиграл «Рубин»
  • 19:47
    • Зарипов — лучший бомбардир в истории «Ак Барса»
  • 19:13
    • «Сассуоло» возглавил таблицу Серии А, «Интер» одолел «Торино»
  • 19:04
    • «Рома» разгромила «Парму», Мхитарян оформил дубль
  • 18:28
    • «Ротор» разошелся миром с «Уралом»
    Все новости спорта

    Ожидать ли много голов от последних клубов конференций?

    «Куньлунь» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Рига
    «Куньлунь» — «Динамо» Рига
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «Арене Мытищи» 23 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Динамо» Рига.
    ×
    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Куньлунь»

    Хоккейный клуб, представляющий Китай, все еще идет последним в таблице Восточной конференции. В 26 матчах регулярного сезона пекинцы набрали всего 12 очков.

    После гостевой победы над СКА 28 октября (2:1) «Куньлунь» снова проигрывает всем подряд. На данный момент новая серия поражений составляет 7 поединков.

    В этом неприятном отрезке «Куньлунь» на выезде уступил «Барысу» (1:2), «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (2:3), «Нефтехимику» (3:6) и «Торпедо» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем в Мытищах подопечные Алексея Ковалева принимали «Трактор». В этой игре «драконы» также были слабее (3:5). Позже «Куньлунь» в Латвии сразился с «Динамо» Рига и потерпел очередное поражение (3:5). А 20 ноября китайский клуб влетел «Ак Барсу» (2:5).

    «Динамо» Рига

    Латвийская команда успела принять участие в 25 матчах регулярного первенства. В этих играх она насобирала всего 10 баллов, из-за чего безнадежно застряла на последнем месте в таблице Запада.

    Совсем недавно «Динамо» Рига провело ужасный отрезок из 14 матчей без побед. В текущем месяце латвийский клуб успел выйти на лед 8 раз, проиграв в итоге в семи встречах.

    В первой половине ноября подопечные Петериса Скудры уступили «Автомобилисту» (2:7), «Барысу» (0:3), «Сочи» (1:3) и еще раз «Автомобилисту» в дополнительное время (2:3).

    А затем была игра с «Куньлунем». У себя дома «Динамо» Рига победило представителей Китая (5:3). После этого матча команда Петериса Скудры уступила «Динамо» Москва (1:6) и «Локомотиву» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 2.44, на ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Рига — 2.45.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Очная встреча аутсайдеров — это хороший шанс для каждой стороны хоть как-то сгладить свои неудачи, разбавив проигрышные отрезки победой.

    Поэтому две слабейшие команды, у которых все плохо в защите, могут забить друг другу много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.63. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лилль — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Суперэкспресс на выходные 21-22 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Трофей Лиги наций
  • Лига наций: что дальше?
    • 02:07 19/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Куньлунь» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2020 года. Прогноз на «Куньлунь» — «Динамо» Рига. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры