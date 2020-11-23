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    Как завершится встреча сильнейших клубов Востока?

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч КХЛ 23 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
    Кирилл Семенов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве 23 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2020 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    Омская команда на данном этапе сезона находится на втором месте в Восточной конференции с 38 очками в копилке. От «Ак Барса» ее сейчас отделяют 6 баллов.

    В ноябре «Авангард» принял участие в шести встречах. В четырех из них омичи победили, сделав это в основное время. А начался новый месяц для «ястребов» с поражения от «Спартака» в овертайме (1:2).

    После небольшого перерыва, связанного с Евротуром, подопечные Боба Хартли в «Балашихе» одержали верх над «Сочи» (3:2), а позже в Новосибирске они раскатали «Сибирь» (4:1).

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    Затем «Авангард» в Хабаровске неожиданно потерял очки в игре с «Амуром» (1:2). Но во второй встрече с «тиграми» омичи взяли реванш (3:2). В последнем матче команда Хартли разгромила «Барыс» (5:2).

    «Ак Барс»

    Хоккейный клуб из Казани находится на первом месте в таблице Восточной конференции. За 29 сыгранных матчей он набрал 44 очка и опередил ближайших преследователей на 4 пункта.

    Впервые в ноябре «Ак Барс» вышел на лед десятого числа. В Нижнем Новгороде казанцы встретились с «Торпедо». В «Нагорном» гости без шансов раскатали «автозаводцев» (6:2).

    Через пару дней команда Дмитрия Квартальнова сыграла с «Трактором». В Челябинске «барсы» потерпели поражение (1:2). С того момента клуб из Казани больше никому не уступал.

    В трех домашних матчах «Ак Барс» одержал верх над «Нефтехимиком» (3:2), «Автомобилистом» (3:0) и «Торпедо» (7:5). А 21 ноября «барсы» в Мытищах разгромили «Куньлунь» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.10, а на победу «Ак Барса» — 3.08.

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    В последнее время между собой две большие команды Восточной конференции играют осторожно. Горой шайб их недавние матчи не баловали. Только в одной из пяти последних встреч в ворота этих топов залетело больше трех голов.

    Грядущий поединок будет проходить в Москве в честь 70-летия «Авангарда». С такой вывеской омичи захотят выиграть, но «Ак Барс» сейчас хорош, потому поединок в столице может снова оказаться низовым. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 2.04. 0

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