«Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Трактор Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Динамо» Москва.

«Трактор»

Хоккейная команда из Челябинска находится на данном этапе сезона в тройке сильнейших представителей Восточной конференции. На счету клуба имеется 40 очков, а от лидеров он отстает на 2 пункта.

Последний раз «Трактор» оставался без набранных баллов 1 ноября. Тогда в гостях «танкисты» были разгромлены «Магниткой» (1:4). А после Евротура челябинцы взяли реванш в овертайме (2:1).

После двух матчей с «Металлургом» Мг подопечные Анвара Гатиятулина провели еще 4 встречи. Во всех «белые медведи» победили в основное время. Сперва дома эта команда переиграла «Ак Барс» (2:1).

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Далее в Мытищах «Трактор» прихлопнул «Куньлунь» (5:3). Затем в Финляндии гости одержали верх над «Йокеритом» (3:1). А в недавнем поединке «танкисты» минимально победили СКА в Питере (1:0).

«Динамо» Москва

Команда из столицы находится сейчас в топ-4 Западной конференции. В 26 играх регулярного первенства московский клуб заработал 23 очка. Но разрыв между лидерами составляет солидные 13 пунктов.

В самом начале ноября «Динамо» как раз встретилось с сильнейшей командой Запада. В дерби с ЦСКА бело-голубые в итоге победили (4:3). Затем в гостях столичный клуб одолел «Витязь» (2:1).

После встречи в Подольске подопечные Владимира Крикунова четырежды сыграли на своем льду. В одним из домашних матчей динамовцы уступили «Северстали» в серии буллитов (2:2, 1:3).

А 14 ноября «Динамо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» в дополнительное время (4:3). В двух следующих домашних поединках бело-голубые раскатали «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» в предстоящей встрече букмекеры предлагают поставить за 2.34, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.83.

Команда Владимира Крикунова с начала октября играет нестабильно. Часто столичный клуб чередует пару победных матчей поражениями.

А вот подопечные Анвара Гатиятулина выглядят мощно. За весь сезон челябинцы уступили всего в 5 встречах. А в родных стенах «танкисты» никому не проигрывают уже шесть поединков кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» в матче с коэффициентом 1.79. 0