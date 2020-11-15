«Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Платинум Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Авангард».

«Амур»

Хоккейный клуб из Хабаровска находится на данный момент на десятом месте в таблице Восточной конференции. В 26 матчах регулярного сезона он успел заработать 20 очков.

В середине прошлого месяца «Амур» провел неплохой отрезок их трех побед, в котором «тигры» переиграли «Сочи» по буллитам (3:3, 3:0), а также разгромили «Йокерит» (4:1) и «Ак Барс» (7:1).

После яркой серии команда Сергея Светлова потерпела три поражения. Сперва хабаровчане дважды уступили «Трактору» (2:4; 1:2), а позже они крупно проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4).

Все прогнозы на КХЛ

В последнем матче октября «Амур» взял верх над «Нефтехимиком» (3:1), а 1 ноября была победа над «Торпедо» в дополнительное время (4:3). После паузы на Евротур хабаровский клуб влетел «Динамо» Минск (1:2).

«Авангард»

Представители Омска находятся сейчас на втором месте в таблице Восточной конференции. За 24 игры команда набрала 34 очка. От первой позиции ее отделяют 2 балла.

Во второй половине минувшего месяца «Авангард» начало штормить, из-за чего «ястребы» потеряли много очков. С 14 по 28 октября омичи провели 5 матчей, в четырех из которых они проиграли.

В ходе этого отрезка подопечные Боба Хартли уступили «Металлургу» Мг (0:3) и «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:3, 1:2). А после победы над «Автомобилистом» (6:3) омский клуб влетел СКА (2:5) и «Динамо» Москва в овертайме (2:3).

В начале ноября «Авангард» потерпел поражение от «Спартака» в дополнительное время (1:2). А после паузы на Евротур «ястребы» переиграли «Сочи» (3:2) и «Сибирь» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью — 4.24, а на победу «Авангарда» — 1.74.

Последняя игра этих команд закончилась разгромной победой «Авангарда» (8:2). В предстоящем поединке гости также могут забить «Амуру» много голов, учитывая, что после небольшого перерыва на Евротур подопечные Боба Хартли провели два уверенных матча.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 с коэффициентом 1.74. 0