ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жуан ФеликсФеликс и Суарес. Смертоносный дуэт, украшающий Ла Лигу Жозе МоуриньюСамый странный сезон в АПЛ. Кто составит конкуренцию «Ливерпулю» и «Ман Сити»? Лионель МессиС Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения
  • 12:50
    • Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются со сборной России в Турции
  • 12:22
    • Мбаппе назвал условия продления контракта с «Пари Сен-Жермен»
  • 08:12
    • Бразилия обыграла Венесуэлу благодаря голу Фирмино, Уругвай разгромил Колумбию
  • 00:55
    • «Зенит» уверенно обыграл АСВЕЛ в Евролиге
  • 23:52
    • СМИ: Ковальчук хочет зарабатывать в КХЛ миллион долларов
  • 23:18
    • Проведение матча Германия — Украина находится под вопросом
  • 23:02
    • Попов может вернуться в «Спартак»
    Все новости спорта

    Сколько шайб «Авангард» забросит клубу из Хабаровска?

    «Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Авангард»
    Алексей Емелин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Платинум Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Авангард».
    ×
    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2020 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хоккейный клуб из Хабаровска находится на данный момент на десятом месте в таблице Восточной конференции. В 26 матчах регулярного сезона он успел заработать 20 очков.

    В середине прошлого месяца «Амур» провел неплохой отрезок их трех побед, в котором «тигры» переиграли «Сочи» по буллитам (3:3, 3:0), а также разгромили «Йокерит» (4:1) и «Ак Барс» (7:1).

    После яркой серии команда Сергея Светлова потерпела три поражения. Сперва хабаровчане дважды уступили «Трактору» (2:4; 1:2), а позже они крупно проиграли «Салавату Юлаеву» (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В последнем матче октября «Амур» взял верх над «Нефтехимиком» (3:1), а 1 ноября была победа над «Торпедо» в дополнительное время (4:3). После паузы на Евротур хабаровский клуб влетел «Динамо» Минск (1:2).

    «Авангард»

    Представители Омска находятся сейчас на втором месте в таблице Восточной конференции. За 24 игры команда набрала 34 очка. От первой позиции ее отделяют 2 балла.

    Во второй половине минувшего месяца «Авангард» начало штормить, из-за чего «ястребы» потеряли много очков. С 14 по 28 октября омичи провели 5 матчей, в четырех из которых они проиграли.

    В ходе этого отрезка подопечные Боба Хартли уступили «Металлургу» Мг (0:3) и «Салавату Юлаеву» по буллитам (3:3, 1:2). А после победы над «Автомобилистом» (6:3) омский клуб влетел СКА (2:5) и «Динамо» Москва в овертайме (2:3).

    В начале ноября «Авангард» потерпел поражение от «Спартака» в дополнительное время (1:2). А после паузы на Евротур «ястребы» переиграли «Сочи» (3:2) и «Сибирь» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью — 4.24, а на победу «Авангарда» — 1.74.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Последняя игра этих команд закончилась разгромной победой «Авангарда» (8:2). В предстоящем поединке гости также могут забить «Амуру» много голов, учитывая, что после небольшого перерыва на Евротур подопечные Боба Хартли провели два уверенных матча.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 с коэффициентом 1.74. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Куньлунь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мальта — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  7.61
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Азербайджан — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Латвия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кипр — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2020 года. Прогноз на «Амур» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры