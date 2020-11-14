ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».

ЦСКА

Московская команда имеет на своем счету 39 баллов. Эти очки она набрала в 25 играх регулярного сезона. В таблице Западной конференции «кони» уверенно лидируют с лучшими показателями в атаке — 78 забитых голов.

Октябрьские выступления ЦСКА удалось закончить на позитивной волне. В трех поединках «армейцы» добыли 3 победы. В последнем домашнем матче минувшего месяца столичный клуб разгромил «Динамо» Минск (5:1).

А в следующей встрече подопечные Игоря Никитина на выезде обыграли «Куньлунь» (3:2). Затем в московском дерби «армейцы» победили «Спартак» в дополнительное время (3:2).

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В двух ноябрьских встречах из трех ЦСКА проиграл. В этих матчах «кони» были слабее «Динамо» Москва (3:4) и «Спартака» в овертайме (3:4). В недавнем поединке команда Никитина победила «Салават Юлаев» (5:3).

«Сочи»

Хоккейный клуб из одноименного города все еще находится на десятой строчке в рейтинге Западной конференции. За 24 матча регулярного сезона сочинцы заработали 18 баллов.

В прошлом месяце «Сочи» сменил тренера. Сейчас командой управляет Евгений Ставровский. Первую победу под его руководством «леопарды» добыли 23 октября в поединке с «Витязем» (5:2).

С того момента прошло еще шесть матчей. В четырех встречах сочинцы проиграли. Одно из поражений было зафиксировано в дуэли со «Спартаком» (1:4), после чего подопечные Ставровского раскатали «Барыс» (0:3).

Позже «Сочи» в дополнительное время уступил «Витязю» (3:4) и «Йокериту» (4:5), а затем было поражение от «Авангарда» после часа игры (2:3). В матче 12 ноября «леопарды» прихлопнули «Динамо» Рига (3:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 5.85, а на победу «Сочи» — 8.20.

В семи последних очных матчах ЦСКА выигрывал. Более того, «армейцы» в этих поединках обеспечивали себе преимущество в 2+ шайбы.

Грядущая встреча также рискует закончиться для гостей разгромом. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1 за 1.60. 0