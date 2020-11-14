ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиС Месси или без «Барселоне» нужны радикальные решения Жозе МоуриньюСамый странный сезон в АПЛ. Кто составит конкуренцию «Ливерпулю» и «Ман Сити»? Фрагмент матчаПолный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
  • 17:08
    • Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России в Турции
  • 19:36
    • «Спартак» расстанется с главой селекционного отдела
  • 19:17
    • Один из лидеров «Ливерпуля» сдал положительный тест на коронавирус
  • 19:05
    • «Авангард» третий раз в сезоне обыграл «Сибирь»
  • 17:23
    • Стало известно, когда Дзюба возобновит тренировки
  • 13:57
    • Экс-игрок «Рубина» получил 12 лет колонии
  • 08:51
    • Стали известны все участники и составы групп на Евро-2020
    Все новости спорта

    Ожидать ли разгромной победы ЦСКА в матче против «Сочи»?

    ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Сочи
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сочи»
    Максим Шалунов и Максим Мамин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Ноября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    Московская команда имеет на своем счету 39 баллов. Эти очки она набрала в 25 играх регулярного сезона. В таблице Западной конференции «кони» уверенно лидируют с лучшими показателями в атаке — 78 забитых голов.

    Октябрьские выступления ЦСКА удалось закончить на позитивной волне. В трех поединках «армейцы» добыли 3 победы. В последнем домашнем матче минувшего месяца столичный клуб разгромил «Динамо» Минск (5:1).

    А в следующей встрече подопечные Игоря Никитина на выезде обыграли «Куньлунь» (3:2). Затем в московском дерби «армейцы» победили «Спартак» в дополнительное время (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    В двух ноябрьских встречах из трех ЦСКА проиграл. В этих матчах «кони» были слабее «Динамо» Москва (3:4) и «Спартака» в овертайме (3:4). В недавнем поединке команда Никитина победила «Салават Юлаев» (5:3).

    «Сочи»

    Хоккейный клуб из одноименного города все еще находится на десятой строчке в рейтинге Западной конференции. За 24 матча регулярного сезона сочинцы заработали 18 баллов.

    В прошлом месяце «Сочи» сменил тренера. Сейчас командой управляет Евгений Ставровский. Первую победу под его руководством «леопарды» добыли 23 октября в поединке с «Витязем» (5:2).

    С того момента прошло еще шесть матчей. В четырех встречах сочинцы проиграли. Одно из поражений было зафиксировано в дуэли со «Спартаком» (1:4), после чего подопечные Ставровского раскатали «Барыс» (0:3).

    Позже «Сочи» в дополнительное время уступил «Витязю» (3:4) и «Йокериту» (4:5), а затем было поражение от «Авангарда» после часа игры (2:3). В матче 12 ноября «леопарды» прихлопнули «Динамо» Рига (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью — 5.85, а на победу «Сочи» — 8.20.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В семи последних очных матчах ЦСКА выигрывал. Более того, «армейцы» в этих поединках обеспечивали себе преимущество в 2+ шайбы.

    Грядущая встреча также рискует закончиться для гостей разгромом. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1 за 1.60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Мальта U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Куньлунь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мальта — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры