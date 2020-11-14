«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».

«Ак Барс»

В 25 матчах регулярного первенства казанская команда смогла заработать 36 очков. Благодаря этому она возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

В одном из последних выездных матчей прошлого месяца «Ак Барс» пережил позорное поражение. На «Платинум Арене» гости были разгромлены «Амуром» (1:7).

Однако после этого поединка и общего нестабильного отрезка подопечные Дмитрия Квартальнова добыли четыре победы кряду в основное время. Хорошая серия казанцев началась с выигранной встречи с «Барысом» (3:1).

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В трех следующих матчах «Ак Барс» взял верх над «Нефтехимиком» (3:2), «Сибирью» (5:3) и «Торпедо» (6:2). А в недавнем поединке команда Квартальнова в гостях проиграла «Трактору» (1:2).

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб из Нижнекамска сыграл в 23 поединках регулярного сезона, в ходе которых он заработал 16 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает 16 место.

В своих матчах «Нефтехимик» уже успел пропустить 80 голов. Теперь он является худшим клубом в Востоке по игре в защите. Недавно «нефтяники» провалили 6 матчей кряду в основное время.

Подопечные Вячеслава Буцаева уступили «Трактору» (3:6), «Автомобилисту» (2:5), «Локомотиву» (1:5), «Ак Барсу» (2:3), «Амуру» (1:3) и «Сибири» (1:3). К счастью, эти неудачи нижнекамцы разбавили победами.

В двух следующих играх «Нефтехимик» разобрался с «Динамо» Рига (3:1) и разгромил «Куньлунь» (6:3). А 12 ноября «волки» у себя дома не справились с «Барысом» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ак Барса» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5.40, а на победу «Нефтехимика» — 6.40.

В последних шести очных встречах «Нефтехимик» только один раз проиграл с разницей в 2+ шайбы. В остальных пяти играх он либо побеждал, либо уступал с минимальной разницей.

В грядущем матче «Ак Барс» будет стараться добыть 2 очка, чтобы не подпустить к лидерской позиции конкурентов. Однако гости сумеют сыграть надежно в защите и не позволят встрече закончиться разгромом. Наши прогноз и ставка — победа «Нефтехимика» с форой +2 за 1.73. 0