«Амур» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 13 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Платинум Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Динамо» Минск.

«Амур»

Хоккейная команда из Хабаровска закрепила за собой десятое место в таблице Восточной конференции. За 25 сыгранных матчей в регулярном сезоне она набрала 20 очков.

На данном этапе первенства «Амур» пропустил 79 шайб. Среди всех клубов КХЛ это худший показатель в защите. В конце октября «тигры» пережили очередную серию поражений.

Сперва на своем льду подопечные Сергея Светлова дважды встретились с «Трактором». Оба раза хабаровчане уступили (2:4; 1:2). А затем в Уфе команда крупно проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).

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В последнем матче минувшего месяца «Амур» сумел слегка подправить турнирное положение, победив «Нефтехимик» (3:1). А 1 ноября «тигры» в овертайме были сильнее «Торпедо» (4:3).

«Динамо» Минск

Белорусская команда на данный момент находится в пятерке сильнейших в зачете Западной конференции. За 23 поединка клуб из столицы набрал 26 баллов.

С 16 по 25 октября минское «Динамо» настигла полоса неудач, которая продлилась 5 матчей кряду. На старте этого отрезка «зубры» на своем льду проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (0:3).

Затем были поражения от «Динамо» Москва (2:5), ЦСКА (1:5) и «Северстали» в овертайме (1:2). А 28 октября подопечные Крэйга Вудкрофта разбавили эти неудачи победой над «Динамо» Рига (3:0).

После встречи с латвийцами «Динамо» Минск провалило еще две встречи. Белорусы крупно проиграли «Торпедо» (3:6) и «Локо» (1:4), а после паузы на Евротур «зубры» в первом же поединке раскатали «Сибирь» (6:0).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» в предстоящем матче оценивается в 2.34, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Динамо» Минск — 2.59.

Небольшой перерыв пошел на пользу команде Крэйга Вудкрофта, которая страдала от нехватки кадров и от усталости, вызванной мощным стартом сезона.

Зачастую в Хабаровске эти клубы устраивают результативную рубку. В восьми очных встречах из десяти последних они забивали минимум 5 голов. Грядущий матч также обещает быть ярким. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.63. 0