«Спартак» — «Авангард». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Авангард».

«Спартак»

Столичный клуб мечется по нижней части таблицы Западной конференции. На данном этапе регулярки он находится на девятой позиции. За 21 матч «гладиаторы» заработали 21 очко.

«Спартак» продолжает играть нестабильно и демонстрировать противоречивые результаты. В последних пяти поединках красно-белые победили дважды.

В одной из недавних встреч московский клуб потерпел поражение от «Локомотива» в послематчевых бросках (0:0, 0:2), а затем команда Олега Знарка разгромила СКА в Питере (4:1).

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Еще одну крупную победу «Спартак» добыл в противостоянии с «Сочи» 25 октября (4:1). А позже снова были потери. В двух матчах «столичные» уступили «Северстали» (3:4) и ЦСКА в овертайме (2:3).

«Авангард»

Омская команда приняла участие в 21 матче регулярки. Заработав 29 баллов, она заняла второе место в таблице Восточной конференции. Однако сразу 3 клуба в Востоке имеют сейчас больше очков.

В недавних пяти поединках «Авангард» потерпел 4 поражения, что, безусловно, много для команды подобного уровня. В одном из таких неудачных матчей «ястребы» влетели «Магнитке» (0:3).

Затем подопечные Боба Хартли в «Балашихе» принимали «Салават Юлаев». В этом матче омичи упустили преимущество в 2 шайбы и проиграли уфимцам по буллитам (3:3, 1:2).

Позже в родных стенах «Авангард» добыл победу над «Автомобилистом» (6:3). Но в двух других матчах «ястребы» уступили СКА (2:5) и «Динамо» Москва в дополнительное время (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.58, на ничью — 4.30, а на победу «Авангарда» — 1.84.

Обе команды сейчас находятся не в оптимальных кондициях и часто заканчивают свои матчи поражениями.

Однако, несмотря на проблемы, омский клуб помощнее столичного. В гостях «ястребы» подправят статистику последних выступлений. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 с коэффициентом 1.65. 0