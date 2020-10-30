«Трактор» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет на «Трактор Арене» 30 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Динамо» Рига.

«Трактор»

Челябинская команда сыграла в 21 матче регулярного сезона КХЛ. В этих играх она сумела заработать 28 очков, благодаря чему поднялась на четвертую строчку Восточной конференции.

В последних 7 поединках «Трактор» добыл 6 побед, 5 из них были завоеваны в основное время. На старте этого отрезка «белые медведи» по буллитам переиграли «Ак Барс» (2:2, 3:1).

Затем команда Анвара Гатиятулина разгромила «Северсталь» (4:0) и «Нефтехимик» (6:3). После удачных матчей «трактористы» оступились и потеряли очки в дуэли с «Сибирью» (1:3).

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Позже «Трактор» отправился в Хабаровск, где дважды встретился с «Амуром». Оба матча челябинцы выиграли (4:2; 2:1), а 28 числа «медведи» разгромили «Торпедо» на своем льду (4:1).

«Динамо» Рига

Команда из Латвии безнадежно застряла на дне Западной конференции. За 14 сыгранных матчей сезона она заработала 7 очков. От ближайшего соперника в таблице Запада этот клуб отстает на 7 пунктов.

Последняя победа рижского «Динамо» была зафиксирована 1 октября. В том матче представители Латвии у себя дома обыграли «Динамо» Минск по буллитам (3:3, 1:2).

После этой игры команда Петериса Скудры приняла участие еще в шести встречах, уступив соперникам в каждой из них. В основное время динамовцы влетели «Витязю» (1:6), «Сочи» (2:4) и «Йокериту» (1:4).

А 11 октября рижский коллектив в послематчевых бросках проиграл минскому «Динамо» (3:3, 2:3). Позже подопечные Скудры по буллитам оказались слабее «Локомотива» (2:2, 0:2) и еще раз уступили оппонентам из Минска (0:3).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» этой в игре оценивается в 1.37, на ничью букмекеры предлагают поставить за 5.45, а на победу «Динамо» Рига — за 7.10.

Латвийская команда находится в ужасных кондициях. В 14 играх она забила всего 24 гола. В КХЛ сейчас это худший показатель в атаке.

Учитывая, что «Трактор» пропустил меньше всех в Востоке (39 шайб), гостям встречи в Челябинске будет сложно рассчитывать на успех. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига меньше 1.5 за 1.69. 0