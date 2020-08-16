«Калгари» — «Даллас». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Калгари» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 16 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Даллас».

«Калгари»

После возобновления сезона в хоккее команда из провинции Альберта, Канада, сыграла в предсезонном матче с «Эдмонтоном» и потерпела поражение (1:4).

Затем «Калгари» четырежды встретился с «Виннипегом» в рамках плей-офф. В первой игре подопечные Джеффа Уорда разгромили соперников (4:1).

Все прогнозы на НХЛ

Позже уже «воздушная армия» взяла реванш (3:2). В финальных двух сражениях «огоньки» уверенно победили (6:2; 4:0). А в плей-офф Кубка Стэнли «Флэймз» играют с «Далласом».

12 августа «Калгари» был сильнее «шерифов» (3:2), но позже техасцы дали достойный ответ (4:5). В третьем матче серии коллектив Уорда победил всухую (2:0).

«Даллас»

Рестарт сезона коллектив из штата Техас начал неудачно. В контрольном матче клуб из Далласа всухую проиграл «Нэшвиллу» (0:2).

Позже в трех встречах группового раунда Западной конференции «Далласу» удалось набрать всего 2 очка и финишировать в таблице третьим.

4 августа подопечные Рика Боунесса потерпели поражение от «Вегаса» (3:5), а через пару дней они были разгромлены «Колорадо» (0:4). Третий матч закончился победой «шерифов» над «Сент-Луисом» по буллитам (1:1, 1:0).

В первой игре с «Калгари» в Кубке Стэнли «Даллас» уступил с минимальным разрывом (2:3), но позже он и сам вышел победителем (5:4). А вот 15 августа техасцы опять проиграли (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.28, а на победу «Далласа» — 2.49.

Несмотря на поражение в серии, канадская команда выглядит неплохо. В четвертом поединке она одержит верх над «Далласом», который все еще страдает из-за плохой защиты. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче с коэффициентом 2.01. 0