«Флорида» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

В плей-офф матче НХЛ «Флорида» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 7 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Айлендерс».

«Флорида»

Хоккейная команда из Санрайза, штат Флорида, заняла в регулярном сезоне четвертую позицию в таблице Атлантического дивизиона.

Регулярку «коты» завершили на победной ноте, обыграв «Монреаль» (4:1) и одержав верх над «Сент-Луисом» (2:1).

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А вот предсезонная подготовка обернулась для «Флориды» крупным поражением от «Тампы-Бэй» (0:5). В плей-офф НХЛ команда Джоэля Кенневилля дважды проиграла «Айлендерс» (1:2; 2:4).

Однако в третьем матче серии «Флорида» сыграла удачнее. 5 августа «пантеры» одержали верх над клубом из Нью-Йорка с минимальным преимуществом (2:3).

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда из Бруклина перед приостановкой регулярного сезона находилась на пятой позиции в Столичном дивизионе.

До паузы в хоккее подопечные Барри Троца потерпели семь поражений кряду. Но 30 июля неудачная серия «Айлендерс» была прервана благодаря победе над «Рейнджерс» в контрольном поединке (2:1).

В плей-офф НХЛ «Айлс» встретились с «Флоридой». В первых двух встреч серии представители Нью-Йорка выиграли (2:1; 4:2).

А в третьем матче «Айлендерс» немного сдали и потерпели от «Флориды» поражение (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Флориды» в основное время матча оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Айлендерс» — 2.39.

Несмотря на спасение серии в предыдущей игре, «Флорида» все еще имеет проблемы в защите и во вратарской линии. Этим и воспользуется клуб из Нью-Йорка. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.87. 0