ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф Футболисты «Шахтера»ЛЕ. «Шахтер» и «Копенгаген» вышли в четвертьфинал, «Интер» победил «Хетафе» Команда Гаттузо заняла седьмое местоГлавные лузеры сезона в Серии А
  • 13:54
    • Экс-хавбек «Спартака» пополнил ряды «Ротора»
  • 12:47
    • «Интер» объявил о трансфере Санчеса
  • 14:54
    • «Фонбет» стал новым официальным спонсором ЦСКА
  • 14:08
    • Назначены арбитры на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ
  • 13:37
    • Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт
  • 13:20
    • «Тамбов» близок к подписанию бывшего игрока «Динамо» и ЦСКА
  • 12:32
    • У «Ромы» сменился владелец
    Все новости спорта

    Кто возьмет верх в четвертом матче серии?

    «Флорида» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Айлендерс»
    Андерс Ли
    В плей-офф матче НХЛ «Флорида» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 7 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Айлендерс».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Флорида»

    Хоккейная команда из Санрайза, штат Флорида, заняла в регулярном сезоне четвертую позицию в таблице Атлантического дивизиона.

    Регулярку «коты» завершили на победной ноте, обыграв «Монреаль» (4:1) и одержав верх над «Сент-Луисом» (2:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    А вот предсезонная подготовка обернулась для «Флориды» крупным поражением от «Тампы-Бэй» (0:5). В плей-офф НХЛ команда Джоэля Кенневилля дважды проиграла «Айлендерс» (1:2; 2:4).

    Однако в третьем матче серии «Флорида» сыграла удачнее. 5 августа «пантеры» одержали верх над клубом из Нью-Йорка с минимальным преимуществом (2:3).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда из Бруклина перед приостановкой регулярного сезона находилась на пятой позиции в Столичном дивизионе.

  • «Флорида» сократила отставание в серии с «Айлендерс»
  • Читайте по теме

    • До паузы в хоккее подопечные Барри Троца потерпели семь поражений кряду. Но 30 июля неудачная серия «Айлендерс» была прервана благодаря победе над «Рейнджерс» в контрольном поединке (2:1).

    В плей-офф НХЛ «Айлс» встретились с «Флоридой». В первых двух встреч серии представители Нью-Йорка выиграли (2:1; 4:2).

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    А в третьем матче «Айлендерс» немного сдали и потерпели от «Флориды» поражение (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Флориды» в основное время матча оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Айлендерс» — 2.39.

    Несмотря на спасение серии в предыдущей игре, «Флорида» все еще имеет проблемы в защите и во вратарской линии. Этим и воспользуется клуб из Нью-Йорка. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» в матче с коэффициентом 1.87. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Белшина — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.49
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Гетеборг — Эстерсунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Викингур — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Базель — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020     Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Флорида» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года. Прогноз на «Флорида» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры