«Флорида» сократила отставание в серии с «Айлендерс»

одержала победу надв третьем матче предварительного раунда плей-офф НХЛ.

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Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу.

Ворота обеих команд защищали россияне: Сергей Бобровский отразил 20 бросков, его оппонент Семен Варламов — 19.

НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд «Флорида» — «Айлендерс» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Хаула — 1 (бол., Дадонов, Хоффман), 24:02 — 1:0. Пажо — 2 (Бовилье), 36:26 — 1:1. Хоффман — 2 (бол., Яндл, Барков), 40:41 — 2:1. Бойл — 1, 42:48 — 3:1. Нельсон — 1 (Пулок, Тэйвз), 58:33 — 3:2Вратари: Бобровский — Варламов (57:24 — 58:33, 58:40 — 59:25, 59:46)Штраф: 6 — 10Броски: 22 (6+11+5) — 22 (8+4+10)

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Айлендерс». 0