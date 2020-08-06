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    Отберет ли «Филадельфия» очки у «Кэпс»?

    «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Вашингтон»
    Шон Кутюрье
    В групповом матче НХЛ «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 6 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ. Посев. Восток 06 Августа 2020 года
    Филадельфия
  • НХЛ. Посев. Восток
    •  Филадельфия 23:00 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ. Посев. Восток
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  • 4.60
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    «Филадельфия»

    Команда из Филадельфии, штат Пенсильвания в посеве 1/4 Востока находится на первом месте с двумя очками в копилке.

    До приостановки сезона «Филадельфия» занимала вторую строчку в Столичном дивизионе. В 69 матчах регулярки коллектив Алена Виньо забил 232 гола, а пропустил 196.

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    Перед паузой в хоккее «Флайерз» провели победную серию из девяти матчей, которая прервалась 11 марта из-за поражения от «Бостона» (0:2).

    В контрольной встрече 28 июля «Хулиганы с Брод-стрит» в овертайме разобрались с «Питтсбургом» (3:2). А в первом поединке группы «Филадельфия» прихлопнула «Бостон» (4:1).

    «Вашингтон»

    Команда из столицы Штатов пока набрала лишь 1 балл. В таблице 1/4 Востока она находится на третьей позиции.

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    • А перед паузой в хоккее «Вашингтон» был первым в рейтинге Столичного дивизиона. Приняв участие в 69 играх НХЛ, «Кэпс» вколотили 240 шайб, пропустив при этом 215.

    Незадолго до приостановки чемпионата команда Тодда Рирдена в гостях проиграла «Рейнджерс» в овертайме (5:6), разгромила «Питтсбург» (5:2) и по буллитам уступила «Баффало» (2:2, 1:2).

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    В контрольном матче 29 июля «Вашингтон» победил «Каролину» (3:2), а в первой игре группы столичный клуб по буллитам влетел «Тампе-Бэй» (2:2, 1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Филадельфии» в матче группы оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Вашингтона» — 2.13.

    В четырех матчах из пяти последних «Филадельфия» отбирала очки у «Вашингтона». Да и после рестарта команда Виньо выглядит хорошо. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» или ничья за 1.59. 0

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    «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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