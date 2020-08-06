«Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

В групповом матче НХЛ «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 6 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон».

«Филадельфия»

Команда из Филадельфии, штат Пенсильвания в посеве 1/4 Востока находится на первом месте с двумя очками в копилке.

До приостановки сезона «Филадельфия» занимала вторую строчку в Столичном дивизионе. В 69 матчах регулярки коллектив Алена Виньо забил 232 гола, а пропустил 196.

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Перед паузой в хоккее «Флайерз» провели победную серию из девяти матчей, которая прервалась 11 марта из-за поражения от «Бостона» (0:2).

В контрольной встрече 28 июля «Хулиганы с Брод-стрит» в овертайме разобрались с «Питтсбургом» (3:2). А в первом поединке группы «Филадельфия» прихлопнула «Бостон» (4:1).

«Вашингтон»

Команда из столицы Штатов пока набрала лишь 1 балл. В таблице 1/4 Востока она находится на третьей позиции.

А перед паузой в хоккее «Вашингтон» был первым в рейтинге Столичного дивизиона. Приняв участие в 69 играх НХЛ, «Кэпс» вколотили 240 шайб, пропустив при этом 215.

Незадолго до приостановки чемпионата команда Тодда Рирдена в гостях проиграла «Рейнджерс» в овертайме (5:6), разгромила «Питтсбург» (5:2) и по буллитам уступила «Баффало» (2:2, 1:2).

В контрольном матче 29 июля «Вашингтон» победил «Каролину» (3:2), а в первой игре группы столичный клуб по буллитам влетел «Тампе-Бэй» (2:2, 1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» в матче группы оценивается в 2.83, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Вашингтона» — 2.13.

В четырех матчах из пяти последних «Филадельфия» отбирала очки у «Вашингтона». Да и после рестарта команда Виньо выглядит хорошо. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» или ничья за 1.59. 0