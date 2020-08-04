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    «Айлендерс» постарается сыграть осторожно

    «Айлендерс» — «Флорида». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Флорида»
    Андерс Ли
    Во втором матче плей-офф НХЛ «Айлендерс» сыграет с «Флоридой». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 4 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Флорида».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 04 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.55
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    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский клуб из Бруклина перед паузой сыграл в 68 матчах регулярки. В них команда забила 192 гола, а пропустила 193 шайбы. В Столичном дивизионе она шла на пятой позиции.

    До паузы в хоккее «Айлендерс» потерпел поражения в семи встречах кряду. В последних двух поединках «Айлс» уступили «Каролине» в овертайме (2:3) и «Ванкуверу» по буллитам (4:4, 0:1).

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    В рамках предсезонки подопечные Барри Троца сразились с «Рейнджерс» в дерби Нью-Йорка, где одержали верх над «синерубашечниками» (2:1).

    В первом матче плей-офф серии «Айлендерс» с минимальным преимуществом переиграл «Флориду» (2:1).

    «Флорида»

    Коллектив из Санрайза до паузы шел четвертым в Атлантическом дивизионе с разницей забитых и пропущенных 231:228, сформированной в 69 играх.

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    • Перед уходом на карантин «Флорида» завоевала две победы. Сперва в родных стенах она разнесла «Монреаль» (4:1), а затем на чужом льду прихлопнула «Сент-Луис» (1:2).

    В ходе предсезонной подготовки «коты» встретились с «Тампой-Бэй». Этот контрольный матч коллектив Джоэля Кенневилля проиграл — 0:5.

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    В плей-офф «Флорида» уступила «Айлендерс» (1:2). В данном поединке «коты» нанесли 28 ударов в створ, но реализация бросков была низкая — 3.57%.

    Прогноз и ставка

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.16, а на победу «Флориды» — 2.75.

    Во втором матче серии «Айлс» будут пытаться удвоить преимущество и не позволят «Флориде» ярко сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Айлендерс» — «Флорида». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года. Прогноз на «Айлендерс» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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