«Айлендерс» — «Флорида». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф НХЛ «Айлендерс» сыграет с «Флоридой». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 4 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Флорида».

«Айлендерс»

Нью-Йоркский клуб из Бруклина перед паузой сыграл в 68 матчах регулярки. В них команда забила 192 гола, а пропустила 193 шайбы. В Столичном дивизионе она шла на пятой позиции.

До паузы в хоккее «Айлендерс» потерпел поражения в семи встречах кряду. В последних двух поединках «Айлс» уступили «Каролине» в овертайме (2:3) и «Ванкуверу» по буллитам (4:4, 0:1).

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В рамках предсезонки подопечные Барри Троца сразились с «Рейнджерс» в дерби Нью-Йорка, где одержали верх над «синерубашечниками» (2:1).

В первом матче плей-офф серии «Айлендерс» с минимальным преимуществом переиграл «Флориду» (2:1).

«Флорида»

Коллектив из Санрайза до паузы шел четвертым в Атлантическом дивизионе с разницей забитых и пропущенных 231:228, сформированной в 69 играх.

Перед уходом на карантин «Флорида» завоевала две победы. Сперва в родных стенах она разнесла «Монреаль» (4:1), а затем на чужом льду прихлопнула «Сент-Луис» (1:2).

В ходе предсезонной подготовки «коты» встретились с «Тампой-Бэй». Этот контрольный матч коллектив Джоэля Кенневилля проиграл — 0:5.

В плей-офф «Флорида» уступила «Айлендерс» (1:2). В данном поединке «коты» нанесли 28 ударов в створ, но реализация бросков была низкая — 3.57%.

Прогноз и ставка

На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.16, а на победу «Флориды» — 2.75.

Во втором матче серии «Айлс» будут пытаться удвоить преимущество и не позволят «Флориде» ярко сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.65. 0