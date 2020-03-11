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    В Техас «Рейнджерс» едет за победой

    «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 11 марта 2020 года

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    Прогноз на «Даллас» — «Рейнджерс»
    Павел Бучневич
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 11 марта на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Рейнджерс».

    «Даллас»

    Техасский клуб из Далласа имеет сейчас на своем счету 82 балла. Благодаря этому команда располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Последний раз «Даллас» побеждал 23 и 26 февраля. В те дни подопечные Рика Боунесса одержали верх над «Чикаго» (2:1) и разгромили «Каролину» (4:1).

    После этого «шерифы» приняли участие в пяти поединках регулярки. Во всех этих встречах они уступали своим оппонентам. 28 февраля техасский клуб оказался слабее «Бостона» (3:4).

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    1 марта «Даллас» по буллитам проиграл «Сент-Луису» (3:3, 0:1). Чуть позже «шерифы» в дополнительное время не справились с «Эдмонтоном» (1:2). Затем команда Боунесса потерпела поражения от «Нэшвилла» (0:2; 0:1).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркский коллектив из Манхэттена вновь опустился на седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. На счету этой команды сейчас имеется 76 очков.

    С 20 по 28 февраля «Рейнджерс» провел серию из пяти поединков без поражений. Стартовала она с двух выездных побед над «Чикаго» (6:3) и «Каролиной» (5:2).

    Затем «синерубашечники» одержали верх над «Сан-Хосе» (3:2), над «Айлендерс» в овертайме (4:3) и над «Монреалем» (5:2). Однако, удачный ход команды Дэвида Куинна прервался двумя провальными встречами с «Филадельфией» (2:5; 3:5).

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    4 марта «Рейнджерс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» уступил «Сент-Луису» (1:3), а через два дня клуб из Нью-Йорка одолел «Вашингтон» в овертайме (6:5). 8 числа «синерубашечники» дома влетели «Нью-Джерси» (4:6).

    Прогноз

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 4,20, а на победу «Рейнджерс» — 3,26.

    Мотивированный клуб из Нью-Йорка сделает все, чтобы уехать из Далласа с очками. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,74. 0

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    «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 11 марта 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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