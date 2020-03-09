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    Уедет ли «Вегас» из Канады с набранными баллами?

    «Калгари» — «Вегас». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 9 марта 2020 года

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    Прогноз на «Калгари» — «Вегас»
    Уильям Каррье
    В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Вегас». Матч состоится 9 января на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Вегас».
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    Хоккей. НХЛ 09 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Калгари»

    В турнирной таблице Атлантического дивизиона канадская команда из провинции Альберта замыкает тройку лидеров благодаря 79 набранным баллам в 69 матчах.

    Последние поединки февраля «Калгари» провел неудачно. За две игры подопечные Джеффа Уорда пропустили 8 шайб. Сперва его коллектив в овертайме уступил «Нэшвиллу» (3:4).

    29 числа прошлого месяца «огоньки» на выезде потерпели поражение от «Тампы-Бэй» в основное время (3:4). Однако, весной канадцы победили в трех встречах.

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    1 марта «Калгари» всухую переиграл «Флориду» (3:0), а чуть позже команда Джеффа Уорда разобралась с «Коламбусом» в дополнительное время (3:2) и одержала верх над «Аризоной» (3:2).

    «Вегас»

    Представители Лас-Вегаса на данном этапе регулярного чемпионата находятся на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 82 набранными баллами.

    Совсем недавно «Вегас» провел хорошую серию из восьми поединков без поражений. Завершилась она 29 февраля уверенной победой в родных стенах над «Баффало» (4:2).

    А первый весенний матч «золотые отбросы» провели неудачно. На «Т-Мобайл Арене» хозяева были разгромлены «Лос-Анджелесом» (1:4).

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    Первая же победа в этом месяце была добыта 4 числа, когда «Вегас» всухую переиграл «Нью-Джерси» (3:0). 7 марта «золотые отбросы» крупно влетели «Виннипегу» (0:4).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,59, на ничью — 4,10, а на победу «Вегаса» — 2,42.

    В Канаде «золотые отбросы» попытаются подправить статистику весенних выступлений. Наш прогноз — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1,88. 0

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    «Калгари» — «Вегас». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч НХЛ 9 марта 2020 года. Прогноз на «Калгари» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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