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    В Уфе четвертый матч серии будет напряженным

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    Владимир Жарков
    В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Матч состоится 7 марта на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.20
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    «Салават Юлаев»

    В регулярном сезоне КХЛ представители Уфы заняли шестое место в турнирной таблице. В ходе 62 поединков регулярки они заработали 68 очков.

    Три финальные встречи чемпионата «Салават Юлаев» провел на выезде. В двух из них команда Николая Цулыгина проиграла. Сперва в Казахстане гости оказались слабее «Барыса» (1:2).

    Чуть позже «юлаевцы» в дополнительное время одержали верх над «Металлургом» Мг (2:1), после чего они в Казани уступили «Ак Барсу» (2:3).

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    В первой встрече в рамках четвертьфинала конференций «Салават Юлаев» был разгромлен «Авангардом» со счетом 2:5. В ответной игре уфимцы победили «ястребов» (2:3), а затем, 5 марта они вышли вперед в серии, одолев омичей дома (6:3).

    «Авангард»

    В турнирной таблице Восточной конференции омская команда расположилась на третьем месте. За 62 поединка регулярки она сумела набрать 83 балла.

    Концовку регулярного чемпионата «Авангард» провел неудачно, потерпев четыре поражения. Сперва подопечные Боба Хартли на выезде оказались слабее «Ак Барса» (3:5).

    Затем на арене «Балашиха» «ястребы» уступили «Йокериту» по буллитам (1:1, 3:4), а также проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Автомобилисту» (2:4). Первая плей-офф встреча получилась для омичей яркой. Дома они разнесли «Салават Юлаев» (5:2).

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    3 марта «Авангард» не справился с коллективом из Уфы в дополнительное время (2:3), а через несколько дней подопечные Боба Хартли проиграли соперникам уже в гостях — 3:6.

    Прогноз

    Победа «Салавата Юлаева» а четвертой игре серии оценивается в 2,78, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,82, а на победу «Авангарда» — 2,39.

    Предыдущие поединки серии получились результативными. В грядущей встрече «ястребам» нужно выигрывать, поэтому в Уфе снова будет интересно. Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 7 марта 2020 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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