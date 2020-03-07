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    «Пустынные псы» не испугаются «огней»

    «Калгари» — «Аризона». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Калгари» — «Аризона»
    Винни Иностроса
    В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Аризону». Матч состоится 7 марта на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Аризона».
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    Хоккей. НХЛ 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.10
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    «Калгари»

    После 68 матчей регулярного первенства канадская команда из провинции Альберта находится на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 77 набранными баллами.

    В четырех последних февральских поединках «Калгари» победил дважды. 24 числа прошлого месяца подопечные Джеффа Уорда крупно обыграли «Детройт» (4:2).

    В другом гостевом матче «огоньки» разгромили «Бостон» (5:2), после чего они на «Бриджстоун Арене» в дополнительное время уступили «Нэшвиллу» (3:4). 29 февраля канадцы оказались слабее «Тампы-Бэй» (3:4).

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    В марте подопечные Джеффа Уорда пока идут без поражений. 1 числа «Калгари» всухую победил «Флориду» (3:0), а несколькими днями позже он в овертайме оказался сильнее «Коламбуса» (3:2).

    «Аризона»

    Команда из штата Аризона на данном этапе сезона НХЛ занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 74 очками. От зоны плей-офф она пока отстает по второстепенным показателям.

    Концовку зимних выступлений «Аризона» подпортила тремя поражениями в четырех последних февральских матчах. Одно из них было зафиксировано 20 числа, когда «Йотис» уступили «Далласу» (2:3).

    А на следующий день подопечные Рика Токкета оказались слабее «Сент-Луиса» (0:1). 23 февраля «пустынные псы» в родных стенах разгромили «Тампу-Бэй» (7:3).

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    Однако, после победы над «молниями» «Аризона» потеряла очки в матче с «Флоридой» (1:2). Две весенние встречи прошли для клуба из Глендейла удачно. «Йотис» одержали верх над «Баффало» (5:2) и «Ванкувером» (4:2).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,13, на ничью — 4,10, а на победу «Аризоны» — 3,02.

    В Канаде сыграют две похожие команды, которые не собираются уступать друг другу. Но турнирное положение «Йотис» вынуждает их бороться за максимум очков. Наш прогноз на матч — победа «Аризоны» или ничья с коэффициентом 1,69. 0

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