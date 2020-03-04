«Даллас» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 4 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 4 марта на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Эдмонтон».

«Даллас»

Техасский коллектив из Далласа заработал 81 очко в 65 матчах регулярного первенства. Благодаря этому он и занял третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона.

В первой половине февраля «Даллас» мог похвастаться небольшой серией из четырех побед, которая началась с выигранной встречи у «Сент-Луиса» в овертайме (3:2).

Затем «шерифы» одолели «Каролину» (4:1), «Торонто» (3:2) и «Монреаль» в дополнительное время (4:3). Чуть позже эти парни в добавочном периоде уступили «Оттаве» (3:4), но затем они сумели разобраться с «Аризоной» (3:2).

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22 февраля «Даллас» влетел «Сент-Луису» (1:5), однако, в других двух матчах он победил «Чикаго» (2:1) и «Каролину» (4:1). 28 числа «шерифы» уступили «Бостону» (3:4). 1 марта клуб из Техаса по буллитам не справился с «Сент-Луисом» (3:3, 0:1).

«Эдмонтон»

Представителям Канады из провинции Альберта удалось подняться на второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. На счету этой команды имеется сейчас 78 баллов.

В последнее время «Эдмонтон» демонстрирует противоречивые результаты. Подопечные Дэйва Типпета то побеждают, то теряют очки.

15 и 16 февраля «нефть» одолела «Флориду» (4:1) и «Каролину» в овертайме (4:3). А затем канадцы уступили «Бостону» в дополнительное время (1:2) и «Миннесоте» (3:5). 24 числа этот коллектив разобрался с «Лос-Анджелесом» в гостях (4:2).

Однако, в других двух матчах «Эдмонтон» потерпел поражения от «Анахайма» в добавочном периоде (3:4) и от «Вегаса» (3:0). А весной «нефть» идет без потерь. Коллектив Типпета взял верх над «Виннипегом» (3:2), а также растоптал «Нэшвилл» (8:3).

Прогноз

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью — 4,30, а на победу «Эдмонтона» — 3,50.

Несмотря на нестабильные результаты канадской команды, она даже в проигранных поединках часто забивала много. Нападение «нефти» сумеет несколько раз распечатать ворота «шерифов». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2 с коэффициентом 1,62. 0