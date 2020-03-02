«Миннесота» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 2 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 2 марта на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Вашингтон».

«Миннесота»

Хоккейная команда из города Сент-Пол в турнирной таблице Центрального дивизиона находится на шестой позиции. За 64 матча она завоевала 71 балл.

На данном этапе сезона подопечные Дина Эвасона демонстрируют хорошие результаты. В недавних шести матчах «Миннесота» победила пять раз.

20 февраля «Минни» в гостях одолела «Ванкувер» в серии послематчевых бросков (3:3, 3:2). А затем представители Сент-Пола одержали верх над «Эдмонтоном» (5:3).

Все прогнозы на НХЛ

24 числа текущего месяца случилась потеря очков в поединке против «Сент-Луиса» (1:4). В трех последующих встречах «Миннесота» разобралась с «Коламбусом» (5:4), «Детройтом» (7:1) и вновь с «Коламбусом» (5:0).

«Вашингтон»

Столичная команда вернула себе лидерство в своем дивизионе. За 64 матча регулярного сезона НХЛ клуб из округа Колумбия заработал 84 очка.

Однако, в последнее время подопечные Тодда Рирдена играют не впечатляюще. «Вашингтон» начал часто терять баллы. Не так давно этот клуб дома уступил «Филадельфии» (2:7) и «Айлендерс» (3:5).

А после победы над «Колорадо» 14 февраля (3:2) «Кэпс» потерпели поражения от «Аризоны» (1:3), «Вегаса» (2:3), «Монреаля» в овертайме (3:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

23 февраля «Вашингтон» завоевал очки в противостоянии с «Питтсбургом» (5:3). Затем столичный коллектив сперва по буллитам разобрался с «Виннипегом» (3:3, 3:2) а чуть позже он проиграл канадцам со счетом 0:3.

Прогноз

Победа «Миннесоты» оценивается в 2,79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Вашингтона» — 2,23.

Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,77. 0