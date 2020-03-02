ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардАПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном» Зинедин ЗиданПримера. «Класико», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола» Артем ДзюбаРПЛ. ЦСКА избежал поражения, «Локомотив» в гостях у «Зенита», дерби «Динамо» и «Спартака»
  • 15:58
    • ЦСКА избежал поражения в матче с «Уралом»
  • 15:16
    • Матч «Ювентус» — «Интер» и еще четыре встречи Серии А перенесены
  • 18:31
    • «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в столичном дерби
  • 17:54
    • Малком попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»
  • 15:41
    • Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти
  • 15:33
    • Тедеско опроверг информацию о переговорах с «Гертой»
  • 14:01
    • Федотов, Токранов и Капризов — лучшие игроки февраля в КХЛ
    Все новости спорта

    Испортят ли «Кэпс» победную серию «Миннесоты»?

    «Миннесота» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 2 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз на «Миннесота» — «Вашингтон»
    Радко Гудаш
    В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 2 марта на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Вашингтон».
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.17
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Миннесота»

    Хоккейная команда из города Сент-Пол в турнирной таблице Центрального дивизиона находится на шестой позиции. За 64 матча она завоевала 71 балл.

    На данном этапе сезона подопечные Дина Эвасона демонстрируют хорошие результаты. В недавних шести матчах «Миннесота» победила пять раз.

    20 февраля «Минни» в гостях одолела «Ванкувер» в серии послематчевых бросков (3:3, 3:2). А затем представители Сент-Пола одержали верх над «Эдмонтоном» (5:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    24 числа текущего месяца случилась потеря очков в поединке против «Сент-Луиса» (1:4). В трех последующих встречах «Миннесота» разобралась с «Коламбусом» (5:4), «Детройтом» (7:1) и вновь с «Коламбусом» (5:0).

    «Вашингтон»

    Столичная команда вернула себе лидерство в своем дивизионе. За 64 матча регулярного сезона НХЛ клуб из округа Колумбия заработал 84 очка.

    Однако, в последнее время подопечные Тодда Рирдена играют не впечатляюще. «Вашингтон» начал часто терять баллы. Не так давно этот клуб дома уступил «Филадельфии» (2:7) и «Айлендерс» (3:5).

    А после победы над «Колорадо» 14 февраля (3:2) «Кэпс» потерпели поражения от «Аризоны» (1:3), «Вегаса» (2:3), «Монреаля» в овертайме (3:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet

    23 февраля «Вашингтон» завоевал очки в противостоянии с «Питтсбургом» (5:3). Затем столичный коллектив сперва по буллитам разобрался с «Виннипегом» (3:3, 3:2) а чуть позже он проиграл канадцам со счетом 0:3.

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» оценивается в 2,79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Вашингтона» — 2,23.

    Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,77. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.10
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.61
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тулуза — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Гранада — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тамбов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Севилья — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эрлинг Холанд
  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
    • 09:04 26/02/2020     Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020     Фред и Бруну Фернандеш
  • Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
    • Вчера в 13:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Миннесота» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 2 марта 2020 года. Прогноз на «Миннесота» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Тоже интересно
    «Вегас» — «Баффало» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 февраля 09:010
  • 13:47
    • Елисеев — победитель спринта на чемпионате Европы
  • 13:16
    • ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы
  • 12:33
    • Суарес назвал условие продления контракта с «Барселоной»
    Мария Шарапова в 2010 году Теннис Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никудаСамая титулованная российская теннисистка завершила карьеру Вчера в 16:530
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 18:59
    • «Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии А
  • 18:46
    • «Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань»
  • 18:09
    • Парфенов: Могли выиграть 2:0, но и у ЦСКА были хорошие моменты
    Фред и Бруну Фернандеш Футбол Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы«Манчестер Юнайтед» получил футболиста, которого так долго ждал Вчера в 13:490
  • 12:22
    • Дацюк пропустит старт серии с «Сибирью»
  • 12:07
    • Азмун не сыграет с «Локомотивом» в 20 туре РПЛ
  • 11:26
    • СБР написал открытое письмо IBU по поводу обысков у Логинова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие