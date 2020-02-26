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    «Бостон» — «Калгари». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бостон» — «Калгари»
    Андерс Бьорк
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Калгари». Матч состоится 26 января на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Калгари».
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    Хоккей. НХЛ 26 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Бостон»

    Клуб из штата Массачусетс уверенно лидирует в турнирных таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона с 90 набранными баллами в запасе.

    Не так давно «Бостон» сенсационно проиграл на выезде. 9 февраля подопечные Брюса Кэссиди на «Литл Сесарс Арене» потерпели поражение от «Детройта» (1:3).

    Но после потери очков в поединке с «крыльями» черно-золотые победили в пяти матчах кряду. Сперва в родных стенах «медведи» разгромили «Монреаль» (4:1) и достойно ответили «Детройту» (4:1).

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    Чуть позже они переиграли «Рейнджерс» (3:1), «Эдмонтон» в овертайме (2:1) и «Калгари» (4:3). А 23 февраля «Бостон» в гостях был опозорен «Ванкувером» (3:9).

    «Калгари»

    Канадский клуб из провинции Альберта принял участие в 63 матчах регулярного первенства. Заработав 79 очков, этот коллектив занял четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    9 и 11 февраля «Калгари» добыл две крупные победы в гостях. Сперва подопечные Джеффа Уорда разнесли «Ванкувер» (6:2), а затем они легко справились с «Сан-Хосе» (6:2).

    Но в своих следующих встречах канадцы начали чередовать удачные выступления с поражениями. 13 числа «огоньки» оказались слабее «Лос-Анджелеса» (3:5), после чего они разгромили «Анахайм» (6:0).

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    Чуть позже «Калгари» крупно влетел «Чикаго» (4:8), однако, уже на следующий день канадцы еще раз разобрались с «утками» (6:4). 22 февраля команда Уорда была слабее «Бостона» (3:4), но потом она взяла верх над «Детройтом» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 1,78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу «Калгари» — 3,72.

    Пока канадская команда может похвастаться лишь рваными выступлениями в своих матчах, а «Бис», несмотря на недавнее поражение, находятся в прекрасной форме. Наш прогноз — «Бостон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0

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    «Бостон» — «Калгари». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч НХЛ 26 февраля 2020 года. Прогноз на «Бостон» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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