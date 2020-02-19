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    Станут ли «Пенс» лидерами Столичного дивизиона?

    «Питтсбург» — «Торонто». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Торонто»
    Джон Марино
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Торонто». Матч состоится 19 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Торонто».
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    Хоккей. НХЛ 19 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.87
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Команда, которая базируется в Питтсбурге, на данном отрезке чемпионата занимает вторую строчку в Столичном дивизионе, имея на своем счету 78 набранных очков.

    В феврале «Питтсбург» успел принять участие в семи поединках, в пяти из которых коллектив Майка Салливана победил. 1 числа его подопечные в овертайме одолели «Филадельфию» (4:3).

    А на следующий день «Пенс» в гостях разобрались с «Вашингтоном» (4:3). Чуть позже команда из штата Пенсильвания проиграла «Тампе-Бэй» (2:4), после чего она взяла верх над «Флоридой» (3:2).

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    12 февраля «Питтсбург» снова встретился с «Тампой». На этот раз «Пенс» были слабее «молний» в дополнительное время (1:2). Затем коллектив Салливана разгромил «Монреаль» (4:1) и «Детройт» (5:1).

    «Торонто»

    В турнирной таблице Атлантического дивизиона канадский хоккейный клуб из провинции Онтарио занимает третье место, имея на своем счету 70 баллов.

    В феврале команда Шелдона Кифа выглядит нестабильно. Его подопечные сперва побеждают, а в следующих матчах проигрывают. 2 числа «Торонто» в овертайме одолел «Оттаву» (2:1).

    Но уже через несколько дней «листья» потерпели поражения от «Флориды» (3:5) и «Рейнджерс» (3:5). 8 февраля «кабаны» в дополнительное время разобрались с «Анахаймом» (5:4), после чего они в добавочном периоде не справились с «Монреалем» (1:2).

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    В другом матче «Торонто» в овертайме победил «Аризону» (3:2), а затем «бутоны» проиграли «Далласу» (2:3). Чуть позже команда Кифа взяла верх над «Оттавой» (4:2), но не выстояла в битве с «Баффало» 17 февраля (2:5).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2,12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,54, а на победу «Торонто» — 2,83.

    В родных стенах «Пенс» могут обыграть нестабильных канадцев, что позволит им выйти на чистое первое место в таблице Столичного дивизиона. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,67. 0

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    «Питтсбург» — «Торонто». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2020 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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