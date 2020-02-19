«Питтсбург» — «Торонто». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Торонто». Матч состоится 19 февраля на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Торонто».

«Питтсбург»

Команда, которая базируется в Питтсбурге, на данном отрезке чемпионата занимает вторую строчку в Столичном дивизионе, имея на своем счету 78 набранных очков.

В феврале «Питтсбург» успел принять участие в семи поединках, в пяти из которых коллектив Майка Салливана победил. 1 числа его подопечные в овертайме одолели «Филадельфию» (4:3).

А на следующий день «Пенс» в гостях разобрались с «Вашингтоном» (4:3). Чуть позже команда из штата Пенсильвания проиграла «Тампе-Бэй» (2:4), после чего она взяла верх над «Флоридой» (3:2).

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12 февраля «Питтсбург» снова встретился с «Тампой». На этот раз «Пенс» были слабее «молний» в дополнительное время (1:2). Затем коллектив Салливана разгромил «Монреаль» (4:1) и «Детройт» (5:1).

«Торонто»

В турнирной таблице Атлантического дивизиона канадский хоккейный клуб из провинции Онтарио занимает третье место, имея на своем счету 70 баллов.

В феврале команда Шелдона Кифа выглядит нестабильно. Его подопечные сперва побеждают, а в следующих матчах проигрывают. 2 числа «Торонто» в овертайме одолел «Оттаву» (2:1).

Но уже через несколько дней «листья» потерпели поражения от «Флориды» (3:5) и «Рейнджерс» (3:5). 8 февраля «кабаны» в дополнительное время разобрались с «Анахаймом» (5:4), после чего они в добавочном периоде не справились с «Монреалем» (1:2).

В другом матче «Торонто» в овертайме победил «Аризону» (3:2), а затем «бутоны» проиграли «Далласу» (2:3). Чуть позже команда Кифа взяла верх над «Оттавой» (4:2), но не выстояла в битве с «Баффало» 17 февраля (2:5).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2,12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,54, а на победу «Торонто» — 2,83.

В родных стенах «Пенс» могут обыграть нестабильных канадцев, что позволит им выйти на чистое первое место в таблице Столичного дивизиона. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,67. 0