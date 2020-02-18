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    «Кэпс» не станут напрягаться в Лас-Вегасе

    «Вегас» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 18 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Вашингтон»
    Дмитрий Орлов
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 18 февраля на «Т-Мобайл арене». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 18 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Вегас»

    Клуб из штата Невада сумел подняться на третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. За 60 матчей регулярки он раздобыл 68 очков.

    В двух стартовых встречах февраля «Вегас» победил. Сперва подопечные Питера Дебура выиграли у «Каролины» (4:3), а затем и у «Нэшвилла» (3:0).

    Но победный ход «золотых отбросов» прервался в Тампе, где клуб из Лас-Вегаса потерпел поражение от «Тампы-Бэй» (2:4). 7 февраля эта команда разнесла «Флориду» (7:2).

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    Чуть позже «Вегас» был слабее «Каролины» по буллитам (5:5, 0:2) и «Миннесоты» с основное время (0:4). В последних двух матчах коллектив Дебура одолел «Сент-Луис» в овертайме (6:5) и «Айлендерс» (1:0).

    «Вашингтон»

    Столичная команда из округа Колумбия располагается на первой позиции в турнирной таблице своего дивизиона с 79 баллами в активе.

    Однако, на данном этапе чемпионата коллектив Тодда Рирдена чаще проигрывает. Февральские выступления «Вашингтон» начал с победы над «Оттавой» (5:3), но уже в следующей встрече этот клуб уступил «Питтсбургу» (3:4).

    5 февраля «Кэпс» на «Капитал Уан Арене» разобрались с «Лос-Анджелесом» (4:2), после чего столичная команда была разгромлена «Филадельфией» (2:7).

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    Чуть позже «Вашингтон» потерпел поражение от «Айлендерс» (3:5). 14 февраля подопечные Рирдена выиграли у «Колорадо» (3:2). В последнем матче «Кэпс» потеряли очки в противостоянии с «Аризоной» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 4,30, а на победу «Вашингтона» — 2,67.

    Сейчас «Вашингтон» выступает в режиме энергосбережения, отчего команда часто теряет очки. В Лас-Вегасе хозяева могут выиграть, но крупного счета на «Т-Мобайл Арене» не будет. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,71. 0

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    «Вегас» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч НХЛ 18 февраля 2020 года. Прогноз на «Вегас» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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