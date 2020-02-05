ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаПровал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути Родриго«Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна? Обамеянг не использовал свой момент«Арсенал» превратился в середняка АПЛ
  • 15:56
    • Представлен промо-ролик боя Нурмагомедов — Фергюсон
  • 15:40
    • Защитник «Валенсии» Гарай перенесет операцию
  • 14:58
    • «Магнитка» расторгла контракт с Паршиным
  • 14:45
    • «Амур» на выезде разгромил «Адмирал»
  • 14:26
    • Титулованный российский борец попался на допинге
  • 13:43
    • Виллиан не хочет покидать «Челси»
  • 12:26
    • Кокорин назвал свою зарплату в «Зените»
    Все новости спорта

    Увезет ли «Вегас» очки из «Тампы»?

    «Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас»
    Райлли Смит
    В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Вегас». Матч состоится 5 февраля на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас».
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.15
  • Играть!
    •

    «Тампа-Бэй»

    Представители штата Флорида занимают второе место в общекомандном рейтинге Атлантического дивизиона. За 52 матча этот клуб завоевал 69 очков.

    После победной серии из десяти поединков «Тампа-Бэй» проиграла «Нью-Джерси» (1:3). Затем в течение нескольких встреч подопечные Джона Купера чередовали удачные выступления поражениями.

    15 января «молнии» по буллитам одолели «Лос-Анджелес» (3:3, 2:1), а через пару дней они оказались слабее «Миннесоты» (2:3). В следующем поединке клуб из штата Флорида разгромил «Виннипег» (7:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    28 января «Тампа-Бэй» в дополнительное время не справилась с «Далласом» (2:3). Но в трех других матчах «молнии» победили «Лос-Анджелес» (4:2), «Анахайм» (4:3) и «Сан-Хосе» (3:0).

    «Вегас»

    Клуб из пригорода Лас-Вегаса находится сейчас на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 54 матча регулярки команде удалось набрать 61 очко.

    С 9 по 15 января «Вегас» проиграл «Питтсбургу» (3:4), «Лос-Анджелесу» (2:5), «Коламбусу» (0:3) и «Баффало» (2:4). После этих поражений Жерар Галлан был отправлен в отставку.

    Руководить «золотыми отбросами» стал Питер Дебур. Первая встреча под его крылом закончилась победой клуба из штата Невада над «Оттавой» (4:2). Но в следующей игре эта команда по буллитам оказалась слабее «Монреаля» (4:4, 1:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    22 января «Вегас» потерпел поражение от «Бостона» (2:3). А в февральских поединках «золотые отбросы» одолели «Каролину» (4:3) и «Нэшвилл» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, ничья оценивается в 4,30, а победа «Вегаса» — в 3,10.

    Пока «Вегас» меняет свою игру с новым тренером, ему будет тяжело противостоять «молниям» на выезде. Наш прогноз на матч — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,30. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сампдория — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Фортуна Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020     Родриго
  • «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?
    • Вчера в 21:08     Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»
  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
    • 00:41 28/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, дебют Смолова, победный дубль ФатиОбзор матчей 22 тура Примеры 00:550
  • 12:39
    • Влашич: Чалов способен заиграть в топ-клубе
  • 07:03
    • «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» и выиграл Супербоул
  • 15:31
    • Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» — MVP Евролиги в январе
    Кевин де Брюйне Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продолжил побеждать, «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму»Обзор матчей 25 тура АПЛ Вчера в 21:450
  • Экспресс дня

  • ПСЖ снова победит?
  • 2.29
    •
  • 15:14
    • Леонардо встретился с Мбаппе и Тухелем
  • 14:12
    • Полузащитник «Ромы» может пропустить остаток сезона
  • 13:56
    • Левандовски стал лучшим игроком года в Польше
    Диего Симеоне Футбол Дерби Мадрида. Зидан укрепил позиции, Симеоне вынудил говорить о конце эпохи«Атлетико» проиграл «Реалу» и продлил серию без побед Вчера в 13:370
  • 12:54
    • «Интер» на месяц потерял основного голкипера
  • 12:11
    • «Торино» уволил главного тренера
  • 11:55
    • Иммобиле повторил 61-летний рекорд Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие