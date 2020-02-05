«Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Вегас». Матч состоится 5 февраля на «Амали Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вегас».

«Тампа-Бэй»

Представители штата Флорида занимают второе место в общекомандном рейтинге Атлантического дивизиона. За 52 матча этот клуб завоевал 69 очков.

После победной серии из десяти поединков «Тампа-Бэй» проиграла «Нью-Джерси» (1:3). Затем в течение нескольких встреч подопечные Джона Купера чередовали удачные выступления поражениями.

15 января «молнии» по буллитам одолели «Лос-Анджелес» (3:3, 2:1), а через пару дней они оказались слабее «Миннесоты» (2:3). В следующем поединке клуб из штата Флорида разгромил «Виннипег» (7:1).

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28 января «Тампа-Бэй» в дополнительное время не справилась с «Далласом» (2:3). Но в трех других матчах «молнии» победили «Лос-Анджелес» (4:2), «Анахайм» (4:3) и «Сан-Хосе» (3:0).

«Вегас»

Клуб из пригорода Лас-Вегаса находится сейчас на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 54 матча регулярки команде удалось набрать 61 очко.

С 9 по 15 января «Вегас» проиграл «Питтсбургу» (3:4), «Лос-Анджелесу» (2:5), «Коламбусу» (0:3) и «Баффало» (2:4). После этих поражений Жерар Галлан был отправлен в отставку.

Руководить «золотыми отбросами» стал Питер Дебур. Первая встреча под его крылом закончилась победой клуба из штата Невада над «Оттавой» (4:2). Но в следующей игре эта команда по буллитам оказалась слабее «Монреаля» (4:4, 1:2).

22 января «Вегас» потерпел поражение от «Бостона» (2:3). А в февральских поединках «золотые отбросы» одолели «Каролину» (4:3) и «Нэшвилл» (3:0).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, ничья оценивается в 4,30, а победа «Вегаса» — в 3,10.

Пока «Вегас» меняет свою игру с новым тренером, ему будет тяжело противостоять «молниям» на выезде. Наш прогноз на матч — «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,30. 0