«Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 1 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 1 февраля на «Арене Металлург». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Автомобилист».

«Металлург» Мг

Сейчас клуб из Магнитогорска находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 52 поединков команда сумела заработать 56 баллов.

Но подопечные Ильи Воробьева снова часто начали проигрывать. В последних семи встречах «Металлург» Мг уступил пять раз.

Одно из этих поражений было зафиксировано 7 января в матче с «Ак Барсом» (0:2). Затем «лисы» одолели «Амур» (4:3), а также оказались слабее «Трактора» (1:2) и «Барыса» (3:4) на выезде.

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24 января «Магнитка» разобралась с «Торпедо» (3:1), но в следующих двух встречах «сталевары» проиграли «Авангарду» (1:6) и «Йокериту» в овертайме (3:4).

«Автомобилист»

Екатеринбургский коллектив принял участие в 53 матчах регулярки. В них команде удалось набрать 67 баллов, что позволяет ей занимать четвертое место в таблице Востока.

14 января «Автомобилист» в гостях не сумел переиграть «Северсталь» (1:3). Но после потери очков в Череповце коллектив Андрея Мартемьянова победил в трех следующих встречах.

Сперва «Авто» оказалось сильнее «Салавата Юлаева» (4:2), затем по буллитам клуб из Екатеринбурга одолел «Нефтехимик» (1:1, 2:0).

23 января «Автомобилист» разгромил «Трактор» (4:1), а чуть позже команда Мартемьянова потерпела поражения от «Ак Барса» (2:3) и «Барыса» (2:4). В последней январской игре «Авто» в овертайме одержало верх над «Динамо» Минск (6:5).

Прогноз

Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2,30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,00, а на победу «Автомобилиста» — 2,70.

В последних матчах «Магнитка» играет открыто, из-за чего она много пропускает, но и забивает коллектив Воробьева достаточно. Наш прогноз — тотал больше 4 с коэффициентом 1,57. 0