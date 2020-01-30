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    «Эдмонтон» — «Калгари». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 30 января 2020 года

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    Прогноз на «Эдмонтон» — «Калгари»
    Алекс Чейссон
    В очередной игре НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Матч состоится 30 января на арене «Роджерс Плейс». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Калгари».
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    Хоккей. НХЛ 30 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.65
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    «Эдмонтон»

    На данный момент представители Канады из провинции Альберта имеют в своем распоряжении 57 баллов, добытых в 49 играх. В Тихоокеанском дивизионе команда идет третьей.

    В последних матчах коллектив Дэйва Типпета выступает удачно, его подопечным удалось оправиться от недавних серий без побед.

    4 января «Эдмонтон» разгромил в гостях «Бостон» (4:1), после чего этот клуб разобрался с «Торонто» (6:4) и одержал верх над «Монреалем» (4:2).

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    12 января «нефть» потеряла очки в противостоянии с «Калгари» (3:4), но в двух других матчах «Эдмонтон» был сильнее «Нэшвилла» (4:2) и «Аризоны» (7:3).

    «Калгари»

    Еще один канадский коллектив, представляющий провинцию Альберта, находится на одну строчку выше, чем «Эдмонтон». Сейчас на счету «Флэймз» 58 очков.

    Относительно недавно команда Джеффа Уорда порадовала своих болельщиков серией без поражений из пяти матчей. Началась она с домашней победы над «Миннесотой» (4:3).

    Затем «Калгари» по буллитам переиграл «Анахайм» (4:4, 2:1), а также разобрался с «Чикаго» (2:1), «Миннесотой» (2:1) и «Эдмонтоном» (4:3). Но 14 января эта белая полоса была прервана поражением от «Монреаля» (0:2).

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    Чуть позже «огоньки» в послематчевых бросках оказались сильнее «Торонто» (1:1, 1:0), а затем коллектив Джеффа Уорда уступил «Оттаве» (2:5) и «Сент-Луису» по буллитам (4:4, 0:2).

    Прогноз

    На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 4,20, а на победу «Калгари» — 2,65.

    Арена «Роджерс Плейс» примет у себя две равные по силам команды, которые любят играть в атакующий хоккей и имеют турнирную мотивацию. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,58. 0

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