«Калгари» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 29 января 2020 года

«Калгари»
Команда из Канады сейчас идет третьей в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 57 баллами на счету. Столько же очков имеют ближайшие преследователи «Аризона» и «Вегас».
С 3 по 12 января «Калгари» провел серию без поражений, которая продлилась в течение пяти встреч. В первом матче этого отрезка «огоньки» одолели «Рейнджерс» (4:3).
Затем по буллитам подопечные Джеффа Уорда взяли верх над «Миннесотой» (4:4, 2:1). Чуть позже канадцы разобрались с «Чикаго» (2:1), «Миннесотой» (2:1) и «Эдмонтоном» (4:3).
14 января «Калгари» потерпел поражение от «Монреаля» (0:2). Несколькими днями позже коллектив Уорда в послематчевых бросках оказался сильнее «Торонто» (1:1, 1:0), а в последнем поединке «огоньки» были разгромлены «Оттавой» (2:5).
«Сент-Луис»
Коллектив, который представляет штат Миссури, сейчас уверенно возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. В 50 матчах эта команда заработала 68 баллов.
С 8 по 14 января «Сент-Луис» провел четыре домашние встречи. Все матчи подопечные Крейга Беруби выиграли в основное время.
Данный отрезок начался с победы над «Сан-Хосе» (3:2), после чего «ноты» разгромили «Баффало» (5:1), «Рейнджерс» (5:2) и «Анахайм» (4:1).
А 16 января «Сент-Луис» в дополнительное время потерпел поражение от «Филадельфии» (3:4). В двух других поединках команда Беруби уступила «Колорадо» (3:5) и «Ванкуверу» (1:3).
Прогноз
На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,00, а на победу «Сент-Луиса» — 2,45.
Турнирная мотивация хозяев грядущего поединка заставит их выложиться на максимум. Наш прогноз на матч — победа «Калгари» или ничья с коэффициентом 1,55. 0