«Калгари» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 29 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Сент-Луис». Матч состоится 29 января на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Сент-Луис».

«Калгари»

Команда из Канады сейчас идет третьей в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 57 баллами на счету. Столько же очков имеют ближайшие преследователи «Аризона» и «Вегас».

С 3 по 12 января «Калгари» провел серию без поражений, которая продлилась в течение пяти встреч. В первом матче этого отрезка «огоньки» одолели «Рейнджерс» (4:3).

Затем по буллитам подопечные Джеффа Уорда взяли верх над «Миннесотой» (4:4, 2:1). Чуть позже канадцы разобрались с «Чикаго» (2:1), «Миннесотой» (2:1) и «Эдмонтоном» (4:3).

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14 января «Калгари» потерпел поражение от «Монреаля» (0:2). Несколькими днями позже коллектив Уорда в послематчевых бросках оказался сильнее «Торонто» (1:1, 1:0), а в последнем поединке «огоньки» были разгромлены «Оттавой» (2:5).

«Сент-Луис»

Коллектив, который представляет штат Миссури, сейчас уверенно возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. В 50 матчах эта команда заработала 68 баллов.

С 8 по 14 января «Сент-Луис» провел четыре домашние встречи. Все матчи подопечные Крейга Беруби выиграли в основное время.

Данный отрезок начался с победы над «Сан-Хосе» (3:2), после чего «ноты» разгромили «Баффало» (5:1), «Рейнджерс» (5:2) и «Анахайм» (4:1).

А 16 января «Сент-Луис» в дополнительное время потерпел поражение от «Филадельфии» (3:4). В двух других поединках команда Беруби уступила «Колорадо» (3:5) и «Ванкуверу» (1:3).

Прогноз

На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,00, а на победу «Сент-Луиса» — 2,45.

Турнирная мотивация хозяев грядущего поединка заставит их выложиться на максимум. Наш прогноз на матч — победа «Калгари» или ничья с коэффициентом 1,55. 0