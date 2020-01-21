«Витязь» — «Авангард». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 21 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Авангард». Матч состоится 21 января на арене «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Авангард».

«Витязь»

Приняв участие в 48 поединках регулярки, команда из Подольска успела заработать 55 очков. Это позволяет ей сейчас занимать седьмое место в таблице Западной конференции.

Новый год для «Витязя» начался удачно. В первых двух встречах подопечные Михаила Кравеца победили «Спартак» (3:2) и взяли верх над «Адмиралом» (4:3).

Но 10 января «богатыри» потерпели поражение от «Динамо» Минск (2:3). Чуть позже команда из Подмосковья на выезде разобралась с «Нефтехимиком» (3:2).

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14 января на арене «Витязь» хозяева не справились с «Йокеритом» (2:3). Несколькими днями позже коллектив Кравеца разгромил минское «Динамо» (5:1).

«Авангард»

Команда из Омска успела сыграть в 49 поединках текущего сезона КХЛ. Заработав 68 баллов, этот коллектив сейчас занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В шести матчах 2020 года подопечные Боба Хартли победили пять раз. 3 января «Авангард» на «Балашихе» легко разобрался с «Адмиралом» (4:1).

Через несколько дней на своей арене хозяева не справились с «Барысом» (2:3). Но уже в следующем поединке «ястребы» взяли реванш у казахстанцев (3:0).

13 января «Авангард» в серии послематчевых бросков одержал верх над «Амуром» (1:1, 3:2), после чего подопечные Боба Хартли дважды одолели «Адмирал» (5:2; 3:1).

Прогноз

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничью — 4,10, а на победу «Авангарда» — 1,90.

В грядущем матче «ястребы» не будут сильно напрягаться, а хозяева не смогут забить «Авангарду» много. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 за 1,78. 0