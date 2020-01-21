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    Поединок в Миннесоте будет богат на события

    «Миннесота» — «Флорида». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 21 января 2020 года

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    Прогноз на «Миннесота» — «Флорида»
    Александр Барков
    В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Флориду». Матч состоится 21 января на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Флорида».
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    Хоккей. НХЛ 21 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.55
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    «Миннесота»

    На данном этапе регулярного первенства коллектив из Сент-Пола имеет 50 очков, завоеванных в 48 матчах. В Центральном дивизионе команда идет последней.

    После разгромного поражения 1 января от «Торонто» (1:4) «Миннесота» в добавочном периоде смогла одержать верх над «Виннипегом» (3:2).

    Но затем подопечные Брюса Будро проиграли в четырех подряд встречах. «Минни» оказались слабее «Калгари» по буллитам (4:4, 1:2), а затем они уступили «огонькам» в основное время (1:2).

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    Чуть позже «Миннесота» была разгромлена «Ванкувером» (1:4) и «Питтсбургом» (3:7). В двух последних поединках коллектив Будро победил «Тампу» (3:2) и «Даллас» (7:0).

    «Флорида»

    В турнирной таблице Атлантического дивизиона коллектив из Санрайза находится на третьей строчке. В 47 играх команда успела набрать 57 очков.

    2020 год для «Флориды» начался нестабильно. В своих матчах клуб чередовал победы поражениями. 1 января «коты» были повержены «Коламбусом» (1:4), после чего они сумели обыграть «Оттаву» (6:3).

    4 января подопечные Джоэля Кенневилля оказались слабее «Баффало» (2:3). Несколькими днями позже его коллектив разобрался с «Питтсбургом» (4:1).

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    А после потери очков во встрече с «Аризоной» (2:5) «Флорида» победила «Ванкувер» (5:2), «Торонто» (8:4), «Лос-Анджелес» (4:3) и «Детройт» (4:1).

    Прогноз

    На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,30, ничья оценивается в 4,10, а победа «Флориды» — в 2,70.

    Между собой эти два коллектива зачастую играют результативно. В грядущем поединке очки не помешали бы обеим командам. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Миннесота» — «Флорида». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 21 января 2020 года . Прогноз на «Миннесота» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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