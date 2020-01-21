«Миннесота» — «Флорида». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 21 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Флориду». Матч состоится 21 января на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Флорида».

«Миннесота»

На данном этапе регулярного первенства коллектив из Сент-Пола имеет 50 очков, завоеванных в 48 матчах. В Центральном дивизионе команда идет последней.

После разгромного поражения 1 января от «Торонто» (1:4) «Миннесота» в добавочном периоде смогла одержать верх над «Виннипегом» (3:2).

Но затем подопечные Брюса Будро проиграли в четырех подряд встречах. «Минни» оказались слабее «Калгари» по буллитам (4:4, 1:2), а затем они уступили «огонькам» в основное время (1:2).

Все прогнозы на НХЛ

Чуть позже «Миннесота» была разгромлена «Ванкувером» (1:4) и «Питтсбургом» (3:7). В двух последних поединках коллектив Будро победил «Тампу» (3:2) и «Даллас» (7:0).

«Флорида»

В турнирной таблице Атлантического дивизиона коллектив из Санрайза находится на третьей строчке. В 47 играх команда успела набрать 57 очков.

2020 год для «Флориды» начался нестабильно. В своих матчах клуб чередовал победы поражениями. 1 января «коты» были повержены «Коламбусом» (1:4), после чего они сумели обыграть «Оттаву» (6:3).

4 января подопечные Джоэля Кенневилля оказались слабее «Баффало» (2:3). Несколькими днями позже его коллектив разобрался с «Питтсбургом» (4:1).

А после потери очков во встрече с «Аризоной» (2:5) «Флорида» победила «Ванкувер» (5:2), «Торонто» (8:4), «Лос-Анджелес» (4:3) и «Детройт» (4:1).

Прогноз

На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,30, ничья оценивается в 4,10, а победа «Флориды» — в 2,70.

Между собой эти два коллектива зачастую играют результативно. В грядущем поединке очки не помешали бы обеим командам. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,66. 0