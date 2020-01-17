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    Сколько шайб мы увидим в очередном дерби Нью-Йорка?

    «Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 17 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс»
    Райан Строум
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 17 января на арене «Нассау Колизеум». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Рейнджерс».

    «Айлендерс»

    Сейчас этот нью-йоркский коллектив замыкает тройку сильнейших в турнирной таблице Столичного дивизиона. В 45 матчах команде удалось набрать 65 баллов.

    3 января «Айлендерс» на своей арене проиграл «Нью-Джерси» (1:2), после чего на выезде подопечные Барри Троца потерпели поражение от «Торонто» (0:3).

    Первая победа в 2020 году была завоевана в противостоянии с «Колорадо» (1:0). Затем «Айлс» в дополнительное время одержали верх над «Нью-Джерси» (4:3).

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    12 января «Айлендерс» в добавочном периоде не справился с «Бостоном» (2:3). Чуть позже команда Барри Троца была повержена «Рейнджерс» (2:6). В последней встрече клуб из Нью-Йорка разгромил «Детройт» (8:2).

    «Рейнджерс»

    Еще один представитель Нью-Йорка находится на данный момент вне зоны плей-офф на седьмой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    Новый год для коллектива Дэвида Куинна начался с трех кряду поражений. В этих матчах «Рейнджерс» оказался слабее «Эдмонтона» (5:7), «Калгари» (3:4) и «Ванкувера» (1:2).

    Первая победа в 2020 была добыта «синерубашечниками» 8 января. На «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева одержали верх над «Колорадо» (5:3).

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    После этого «Рейнджерс» у себя дома разгромил «Нью-Джерси» (6:3), а 12 января коллектив Куинна был разгромлен «Сент-Луисом» (2:5). Чуть позже клуб из Нью-Йорка одолел «Айлендерс» (6:2).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» в предстоящем дерби Нью-Йорка оценивается в 2,08, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Рейнджерс» — 3,00.

    Очередное противостояние соперников из одного города будет ярким, обеим командам нужны очки. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0

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