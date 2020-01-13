«Амур» — «Авангард». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 13 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Авангард». Матч состоится 13 января на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Авангард».

«Амур»

В текущем сезоне КХЛ представители Хабаровска приняли участие в 45 поединках, в которых завоевали всего 41 балл. Поэтому в турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 11 месте.

Концовка прошлого года получилась для подопечных Александра Гулявцева хорошей. В последних пяти встречах «Амур» выиграл.

Сперва «тигры» по буллитам разобрались с «Трактором» (2:2, 2:1), а затем они одолели «Динамо» Минск (4:3), «Торпедо» (2:0), «Автомобилист» в послематчевых бросках (3:3, 2:0) и «Адмирал» (2:0).

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Но в 2020 году «Амур» еще не побеждал. В ходе четырех поединков «тигры» потерпели поражения от «Локомотива» (0:2), «Северстали» (1:2), «Динамо» Москва (2:4) и «Металлурга» Мг (3:4).

«Авангард»

В 46 встречах в ходе регулярного первенства коллектив из Омска заработал 62 очка, благодаря чему он находится на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В последних пяти матчах «Авангард» выиграл четырежды. Заключительные два поединка минувшего года завершились крупными победами «ястребов» над «Нефтехимиком» (6:2) и «Трактором» (5:1).

3 января подопечные Боба Хартли на арене «Балашиха» принимали «Адмирал». В домашней встрече хозяева разгромили «моряков» со счетом 4:1.

Несколькими днями позже «Авангард» потерпел первое поражение в январе от «Барыса» (2:3), но уже в следующей игре «ястребы» взяли реванш в казахстанцев (3:0).

Прогноз

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,65, ничья оценивается в 3,95, а победа «Авангарда» — в 1,91.

На выезде «ястребы» проведут хороший матч, поразив несколько раз ворота соперников. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 с коэффициентом 1,62. 0