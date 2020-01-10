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    Хоккеисты «Спартака» разберутся с защитой «Сочи»

    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 10 января 2020 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Спартак»
    Федор Малыхин
    В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Спартак». Матч состоится 10 января на ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Спартак».

    «Сочи»

    На данный момент клуб из одноименного города находится вне зоны плей-офф. Имея в своем активе 41 очко, команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

    В конце декабря подопечные Александра Андриевского трижды проиграли и два раза победили. Сперва «леопарды» потерпели поражение от «Спартака» в дополнительное время (4:5).

    После этого «Сочи» уступил «Динамо» Москва (1:3) и «Северстали» (2:4). Затем команда в овертаймах одолела «Йокерит» (4:3) и «Спартак» (1:0).

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    Но январь для подопечных Александра Андриевского пока получается неудачным. 4 числа сочинцы были разгромлены ЦСКА (1:7), а чуть позже они дома не справились с «Трактором» (0:2).

    «Спартак»

    Столичный клуб успел принять участие в 46 встречах регулярки. В ходе этих поединков команда завоевала 57 баллов, благодаря чему она идет пятой в рейтинге Западной конференции.

    С 17 по 27 декабря красно-белые провели беспроигрышную серию из пяти матчей. Началась она с разгрома «Витязя» (6:0), после чего «Спартак» в овертайме одолел «Сочи» (5:4).

    Чуть позже подопечные Олега Знарка победили «Барыс» (3:1), «Сибирь» (5:0) и «Трактор» (5:2). Но затем «гладиаторы» потерпели поражение от «Сочи» в добавочном периоде (0:1).

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    В январе столичные уступили «Витязю» (2:3), «Динамо» Москва (0:3), после чего «Спартак» одержал верх над СКА (3:1). 8 числа коллектив Знарка в дополнительное время не справился с «Йокеритом» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85. На ничью — 3,95, а успех «Спартака» оценивается в 2,23.

    В выездном матче «гладиаторы» постараются разбавить свою серию неудач в противостоянии с «леопардами». Наш прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 с коэффициентом 1,64. 0

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    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 10 января 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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