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    На «ЦСКА Арене» заброшенных шайб будет много

    ЦСКА — «Витязь». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Витязь
    Прогноз на ЦСКА — «Витязь»
    Михаил Григоренко
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Витязь». Матч состоится 28 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    В 40 поединках в рамках регулярки столичный клуб завоевал 59 очков. Благодаря этому московская команда сейчас располагается на первой строчке в таблице Западной конференции.

    2 декабря «кони» сразились с питерским СКА. В родных стенах хозяева уступили в Армейском дерби со счетом 2:4. После этого ЦСКА победил в шести матчах кряду.

    С 4 по 24 декабря подопечные Игоря Никитина переиграли «Динамо» Москва (2:1), «Динамо» Минск (5:2), «Динамо» Рига (4:1), СКА (1:0), «Витязь» (6:1) и «Металлург» Мг (3:2).

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    25 декабря ЦСКА в родных стенах принимал московское «Динамо». Эту встречу «армейцы» проиграли всухую со счетом 0:3.

    «Витязь»

    В своих 40 встречах текущего сезона КХЛ коллектив из Подольска сумел заработать 47 очков. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.

    В восьми зимних встречах «Витязь» победил всего трижды. 2 декабря подопечные Михаила Кравеца по буллитам уступили «Куньлуню РС» (1:1, 1:2), после чего в послематчевых бросках они одолели «Амур» (2:2, 1:0).

    6 декабря «богатыри» потерпели поражение от «Адмирала» (1:3). Спустя несколько дней клуб из Подольска одержал верх над «Торпедо» (3:2), но затем он был разгромлен «Спартаком» (0:6).

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    Через пару дней «Витязь» победил рижское «Динамо» (1:0), а две последних встречи коллектив Кравеца провалил. «Богатыри» дома не справились с «Барысом» (2:5) и ЦСКА (1:6).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,70, а на победу «Витязя» — 9,20.

    В грядущем поединке оба коллектива будут пытаться заработать максимальное количество очков. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,67. 0

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    ЦСКА — «Витязь». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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