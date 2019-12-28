ЦСКА — «Витязь». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Витязь». Матч состоится 28 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Витязь».

ЦСКА

В 40 поединках в рамках регулярки столичный клуб завоевал 59 очков. Благодаря этому московская команда сейчас располагается на первой строчке в таблице Западной конференции.

2 декабря «кони» сразились с питерским СКА. В родных стенах хозяева уступили в Армейском дерби со счетом 2:4. После этого ЦСКА победил в шести матчах кряду.

С 4 по 24 декабря подопечные Игоря Никитина переиграли «Динамо» Москва (2:1), «Динамо» Минск (5:2), «Динамо» Рига (4:1), СКА (1:0), «Витязь» (6:1) и «Металлург» Мг (3:2).

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25 декабря ЦСКА в родных стенах принимал московское «Динамо». Эту встречу «армейцы» проиграли всухую со счетом 0:3.

«Витязь»

В своих 40 встречах текущего сезона КХЛ коллектив из Подольска сумел заработать 47 очков. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции.

В восьми зимних встречах «Витязь» победил всего трижды. 2 декабря подопечные Михаила Кравеца по буллитам уступили «Куньлуню РС» (1:1, 1:2), после чего в послематчевых бросках они одолели «Амур» (2:2, 1:0).

6 декабря «богатыри» потерпели поражение от «Адмирала» (1:3). Спустя несколько дней клуб из Подольска одержал верх над «Торпедо» (3:2), но затем он был разгромлен «Спартаком» (0:6).

Через пару дней «Витязь» победил рижское «Динамо» (1:0), а две последних встречи коллектив Кравеца провалил. «Богатыри» дома не справились с «Барысом» (2:5) и ЦСКА (1:6).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,70, а на победу «Витязя» — 9,20.

В грядущем поединке оба коллектива будут пытаться заработать максимальное количество очков. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,67. 0