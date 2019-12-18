«Калгари» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 18 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Питтсбург». Матч состоится 18 декабря на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Питтсбург».

«Калгари»

Канадский клуб из провинции Альберта находится на 4 строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея на своем счету 40 очков.

В текущем сезоне НХЛ «огоньки» уже встречались с «Пенс» и уступили оппонентам в овертайме (2:3). Затем тренером «Калгари» был назначен Джефф Уорд. Под его крылом команда победила в семи встречах кряду.

Сперва в овертайме канадцы одолели «Баффало» (3:2), а затем они обыграли «Оттаву» (3:1), еще раз «Баффало» (4:3), «Лос-Анджелес» (4:3), «Колорадо» в добавочном периоде (5:4), «Аризону» (5:2) и «Торонто» (4:2).

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Эта хорошая серия была прервана 14 декабря. Тогда на своей арене хозяева были разгромлены «Каролиной» (0:4).

«Питтсбург»

После 33 поединков в рамках регулярного первенства клуб, представляющий Пенсильванию, находится на четвертой позиции в Столичном дивизионе с 42 баллами в активе.

В последних шести встречах подопечным Майка Салливана удалось выиграть 5 раз. Сперва «Питтсбург» всухую переиграл «Сент-Луис» (3:0), а чуть позже «Пенс» одолели «Аризону» (2:0).

8 декабря «Пингвинз» уверенно разобрались с «Детройтом» (5:3), но спустя несколько дней эта команда была разгромлена «Монреалем» на глазах у своих болельщиков (1:4).

Но после потери очков во встрече с канадцами «Питтсбург» в овертайме одержал верх над «Коламбусом» (1:0) и по буллитам победил «Лос-Анджелес» (4:4, 1:0).

Прогноз

На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 4,20, а на победу «Питтсбурга» — 2,48.

У себя дома «Калгари» постарается сдержать мощное нападение «Пенс», гости могут столкнуться с трудностями при попытках вскрыть защиту «огоньков». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Питтсбурга» меньше 3 с коэффициентом 1,76. 0