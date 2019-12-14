Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Первого канала 14 декабря 2019 года

Финляндия
После стартовых матчей в рамках Кубка Первого канала финны находятся на третьем месте в таблице, имея на своем счету 1 балл.
В первом поединке декабря Финляндия сыграла с Чехией. Уступая по ходу встречи, «львы» смогли сравнять счет, но в дополнительное время они все же проиграли — 3:4.
Осенью в рамках Кубка Карьяла подопечные Юкки Ялонена одолели Россию (4:3), а затем по буллитам уступили Чехии (2:2, 0:1). В последнем противостоянии ноября Финляндия одержала верх над Швецией (2:1).
В Кубке Карьяла «львы» финишировали вторыми. Тогда этой сборной удалось заработать 7 очков.
Швеция
После стартового поединка зимнего Евротура шведам удалось занять первую строчку в таблице, заработав 3 очка. Сейчас команда опережает чехов на 1 балл.
12 декабря на «ВТБ Арене» «три короны» столкнулись с Россией. В этой непростой встрече гости сумели удержать преимущество, а матч завершился их победой со счетом 4:3.
Но ноябрьскую кампанию Швеция провалила. В Кубке Карьяла коллектив Юхана Гарпенлева финишировал на последнем месте, завоевав лишь 1 балл.
В осенних поединках шведы потерпели поражение от Чехии (1:3), оказались слабее России в послематчевых бросках (4:4, 1:2), а также проиграли Финляндии (1:2).
Прогноз
На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, ничья оценивается в 4,10, а победа Швеции — в 2,41.
Провалив Кубок Карьяла, команда Юхана Гарпенлева хочет удачно выступить в декабрьских матчах. Наш прогноз — индивидуальный тотал Швеции больше 2 с коэффициентом 1,53. 0