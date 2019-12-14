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    Грозная Швеция продолжит забивать много

    Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Первого канала 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на Финляндия — Швеция
    Оскар Линдберг
    В игре в рамках Кубка Первого канала Финляндия встретится со Швецией. Матч состоится 14 декабря на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 11:00 мск. Прогноз на Финляндия — Швеция.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    Финляндия

    После стартовых матчей в рамках Кубка Первого канала финны находятся на третьем месте в таблице, имея на своем счету 1 балл.

    В первом поединке декабря Финляндия сыграла с Чехией. Уступая по ходу встречи, «львы» смогли сравнять счет, но в дополнительное время они все же проиграли — 3:4.

    Осенью в рамках Кубка Карьяла подопечные Юкки Ялонена одолели Россию (4:3), а затем по буллитам уступили Чехии (2:2, 0:1). В последнем противостоянии ноября Финляндия одержала верх над Швецией (2:1).

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    В Кубке Карьяла «львы» финишировали вторыми. Тогда этой сборной удалось заработать 7 очков.

    Швеция

    После стартового поединка зимнего Евротура шведам удалось занять первую строчку в таблице, заработав 3 очка. Сейчас команда опережает чехов на 1 балл.

    12 декабря на «ВТБ Арене» «три короны» столкнулись с Россией. В этой непростой встрече гости сумели удержать преимущество, а матч завершился их победой со счетом 4:3.

    Но ноябрьскую кампанию Швеция провалила. В Кубке Карьяла коллектив Юхана Гарпенлева финишировал на последнем месте, завоевав лишь 1 балл.

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    В осенних поединках шведы потерпели поражение от Чехии (1:3), оказались слабее России в послематчевых бросках (4:4, 1:2), а также проиграли Финляндии (1:2).

    Прогноз

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, ничья оценивается в 4,10, а победа Швеции — в 2,41.

    Провалив Кубок Карьяла, команда Юхана Гарпенлева хочет удачно выступить в декабрьских матчах. Наш прогноз — индивидуальный тотал Швеции больше 2 с коэффициентом 1,53. 0

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    Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Первого канала 14 декабря 2019 года. Прогноз на Финляндия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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