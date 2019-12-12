«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч НХЛ 12 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч состоится 12 декабря на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Бостон».

«Вашингтон»

За 32 поединка регулярного чемпионата клуб из округа Колумбия набрал 49 очков и забил 117 шайб в ворота соперников. В таблице Столичного дивизиона команда идет первой.

В текущем отрезке сезона подопечные Тодда Рирдена не проигрывали с 28 ноября по 7 декабря. Все началось с победы «Кэпс» над «Флоридой» (4:3).

Затем «Вашингтон» одержал верх над «Тампой-Бэй» в овертайме (4:3), а чуть позже столичный коллектив разгромил «Детройт» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2).

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5 декабря «Кэпс» переиграли «Лос-Анджелес» (3:1), а спустя несколько дней они оказались сильнее «Анахайма» (3:2). В последней встрече на «Капитал Уан Арене» хозяева не справились с «Коламбусом» (2:5).

«Бостон»

Приняв участие в 31 игре в рамках регулярки, клуб из штата Массачусетс набрал 46 очков. Это позволяет команде возглавить турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

С 20 ноября по 4 декабря черно-золотые победили в восьми встречах кряду. На старте этой серии «Бостон» переиграл «Нью-Джерси» (5:1), «Баффало» (3:2) и «Миннесоту» в овертайме (5:4).

А затем «медведи» покуражились в матче с «Монреалем» (8:1). Чуть позже подопечные Брюса Кэссиди одолели «Оттаву» (2:1) и «Рейнджерс» в добавочном периоде (3:2). Победами завершились поединки с «Монреалем» (3:1) и «Каролиной» (2:0).

Но после этой успешной серии «Бостон» проиграл в трех встречах. Черно-золотые уступили «Чикаго» в дополнительное время (3:4), а также оказались слабее «Колорадо» (1:4) и «Оттавы» (2:5).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, ничья оценивается в 4,20, а победа «Бостона» — в 2,55.

Сейчас столичный клуб находится в хорошей форме, а вот «Бостон» в последних поединках дает сбой. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,83. 0