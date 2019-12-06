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    Как выступит «Локомотив» в очередной домашней игре?

    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Москва
    Игрок «Локомотива»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 6 декабря на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 06 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.55
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    «Локомотив»

    За 35 поединков текущего сезона регулярки клуб из Ярославля смог набрать 39 очков, что позволяет ему замкнуть зону плей-офф в общем рейтинге Западной конференции.

    В недавних встречах «железнодорожники» проиграли трижды. 20 ноября в Москве гости по буллитам оказались слабее «Спартака» (3:3, 0:1).

    Но затем «Локомотив» победил «Сочи» (5:2) и одолел «Йокерит» в послематчевых бросках (2:2, 2:1). А очередное поражение подопечные Майка Пелино потерпели в выездной игре с «Динамо» Москва (1:4).

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    После этого «Локомотив» одержал верх над минским «Динамо» (6:3), уступил «Автомобилисту» (0:1), а также переиграл «Металлург» Мг по буллитам (2:2, 1:0).

    «Динамо» Москва

    Приняв участие в 35 встречах регулярки, столичный коллектив заработал 43 балла, благодаря чему он идет третьим в турнирной таблице Западной конференции.

    С 14 по 20 ноября московская команда победила в четырех матчах кряду. Сперва в овертайме бело-голубые одержали верх над «Барысом» (3:2), а затем подопечные Владимира Крикунова разобрались с «Сибирью» (4:2) и «Нефтехимиком» (6:4).

    Победой в дополнительное время завершилась встреча с «Динамо» Рига (4:3), после чего на «Хартвалл Арене» гости уступили «Йокериту» (1:3). Затем «Динамо» Москва разгромило «Локомотив» (4:1).

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    29 ноября коллектив Крикунова по буллитам был сильнее «Торпедо» (1:1, 1:0), а в декабре «Динамо» Москва проиграло «Ак Барсу» (2:5) и ЦСКА (1:2).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,46, на ничью — 3,95, а на победу «Динамо» Москва — 2.55.

    В последних матчах «Локо» вновь стал выступать нестабильно, а «Динамо», несмотря на недавние поражения, забивает соперникам много. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 с коэффициентом 1,69. 0

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    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Динамо» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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