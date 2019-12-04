СКА — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 4 декабря в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Ак Барс».

СКА

За 35 поединков в текущем сезоне КХЛ клуб из Санкт-Петербурга сумел заработать 48 очков, что позволило команде выйти на первое место в таблице Западной конференции.

Подопечные Алексея Кудашова выигрывают уже в течение девяти матчей кряду. А началась эта серия с победы над рижским «Динамо» по буллитам (3:3, 2:0).

Затем СКА разобрался с «Амуром» (3:1), а также в овертаймах оказался сильнее «Куньлуня РС» (3:2) и «Адмирала» (2:1). В остальных встречах питерцы решали все в основное время.

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«Армейцы» дома одержали верх над «Северсталью» (5:2), над «Куньлунем РС» (4:1) и над «Сочи» (4:2). А затем в гостях СКА одолел «Динамо» Рига (5:3) и ЦСКА (4:2).

«Ак Барс»

В 33 встречах в рамках регулярки клуб из Казани сумел набрать 53 балла. Сейчас эта команда лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Коллектив Дмитрия Квартальнова недавно провел неплохую победную серию из 7 матчей, которая началась с удачных поединков с «Северсталью» (2:0) и «Авангардом» (3:0).

Затем «Ак Барс» разгромил «Трактор» (4:1), «Сибирь» (4:1) и «Барыс» (5:1). А 24 ноября казанцы переиграли «Салават Юлаев» по буллитам (3:3, 2:3). Послематчевыми бросками в пользу «барсов» завершилась и встреча с «Сибирью» (1:1, 2:1).

Но этот победный отрезок был прерван на «Татнефть-Арене» в поединке с «Сочи», в котором хозяева уступили (0:1). А 1 декабря «Ак Барс» уверенно разобрался с московским «Динамо» (5:2).

Прогноз

На победу СКА в этом противостоянии букмекеры дают коэффициент 2,35, ничья оценивается в 3,80, а победа «Ак Барса» — в 2,75.

Сейчас обе команды являются лидерами своих конференций, находясь в хороших кондициях. Безусловно, эти соперники захотят выяснить, кто же из них сильнее. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 1,5 с коэффициентом 1,53. 0