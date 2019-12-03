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    Справятся ли «Рейнджерс» с трудным соперником?

    «Рейнджерс» — «Вегас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 3 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Вегас»
    Филип Хытил
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Вегас». Матч состоится 3 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Вегас».

    «Рейнджерс»

    В результате последних поединков коллективу из Нью-Йорка удалось подняться на 9 строчку в таблице Востока. В Столичном дивизионе команда идет пятой с 30 баллами на счету.

    В 5 недавних встречах «Рейнджерс» сумел победить четырежды. Оправившись от крупного поражения в игре с «Оттавой» (1:4), «синерубашечники» в непростом матче одолели «Монреаль» (6:5).

    Затем подопечные Дэвида Куинна в овертайме разобрались с «Миннесотой» (3:2), а чуть позже на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева были сильнее «Каролины» (3:2).

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    Неудачей в дополнительное время обернулась выездная встреча с «Бостоном» (2:3), но на следующий день «Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси» (4:0).

    «Вегас»

    Коллектив из штата Невада успел принять участие в 28 поединках регулярного чемпионата. В этих встречах команда набрала 30 пунктов, благодаря чему заняла 5 место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона.

    18 ноября «золотые отбросы» разгромили «Калгари» (6:0), прервав этой победой серию из пяти кряду поражений. А через пару дней «Вегас» одержал верх над «Торонто» (4:2).

    В следующих трех встречах подопечные Жерара Галлана лишь теряли очки. На «Т-Мобайл Арене» хозяева в овертайме не справились с «Сан-Хосе» (1:2), а чуть позже они проиграли «Эдмонтону» (2:4).

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    С таким же счетом «Вегас» уступил «Далласу» (2:4), но затем «золотые отбросы» победили «Нэшвилл» в добавочном пероиде (4:3) и «Аризону» по буллитам (1:1, 2:1).

    Прогноз

    В этом противостоянии победа «Рейнджерс» оценивается в 2,65, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на успех «Вегаса» — 2,28.

    Сейчас коллектив Галлана начал часто проигрывать, а клуб из Нью-Йорка стал выступать увереннее. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,61. 0

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    «Рейнджерс» — «Вегас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 3 декабря 2019 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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