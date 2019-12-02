«Салават Юлаев» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 2 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 2 декабря на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Йокерит».

«Салават Юлаев»

За 34 встречи регулярного сезона КХЛ клуб из Уфы сумел набрать 40 очков. Это позволяет команде замыкать тройку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции.

16 ноября подопечные Николая Цулыгина были разгромлены в Ярославле «Локомотивом» (1:5), а спустя пару дней его коллектив крупно проиграл «Авангарду» (1:4).

В двух домашних встречах хозяева выступили убедительно, одолев «Сочи» (1:0) и «Амур» (5:3). Но в следующей игре в родных стенах «Салават Юлаев» уступил по буллитам «Ак Барсу» (3:3, 2:3).

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Затем «юлаевцы» потерпели поражение от «Трактора» в Челябинске (2:4), а в последнем поединке уфимцы были слабее «Металлурга» Мг (1:0).

«Йокерит»

Пока представители Финляндии занимают восьмое место в общем рейтинге Западной конференции, имея в своем активе 37 очков, заработанных в 31 матче.

В последних встречах «джокеры» чередуют отрезки побед поражениями. После неудачного поединка с «Адмиралом», исход которого решился в серии буллитов (2:2, 2:3), «Йокерит» крупно уступил «Амуру» (1:4).

А затем подопечные Лаури Марьямяки одержали верх над «Трактором» (5:2) и победили московское «Динамо» (3:1).

24 ноября на «Хартвалл Арене» хозяева в послематчевых бросках были слабее «Локомотива» (2:2, 1:2), а спустя пару дней клуб из города Хельсинки разобрался с «Амуром» (4:1). Последняя на сегодня встреча с «Сибирью» завершилась поражением (1:4).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 4,10, а на победу «Йокерита» — 2,70.

Наш прогноз на матч — победа «Йокерита» или ничья с коэффициентом 1,60. 0