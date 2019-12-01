«Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 1 декабря на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Автомобилист».

«Локомотив»

На данный момент команда из Ярославля сыграла в 33 встречах регулярки, в которых ей удалось заработать 37 очков. Сейчас этот коллектив занимает 7 место в общем рейтинге Западной конференции.

После домашнего поражения от «Адмирала» 4 ноября (2:5) «Локо» сумел провести неплохой отрезок из трех побед. Подопечные Майка Пелино были сильнее «Сибири» (2:0), «Нефтехимика» (6:3) и «Салавата Юлаева» (5:1).

А в следующем выездном поединке в Москве гости потерпели поражение от «Спартака» по буллитам (3:3, 0:1). Затем «железнодорожники» разобрались с «Сочи» (5:2) и в послематчевых бросках одолели «Йокерит» (2:2, 2:1).

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26 ноября в столице «Локомотив» был разгромлен московским «Динамо» (1:4), а спустя несколько дней в Ярославле хозяева переиграли «Динамо» Минск (6:3).

«Автомобилист»

Коллектив из Екатеринбурга в текущем сезоне успел сыграть в 31 поединке регулярного первенства. Сейчас на счету этой команды имеется 36 очков, что позволяет ей быть 6 в турнирной таблице Восточной конференции.

С 31 октября по 17 ноября подопечные Андрея Мартемьянова провели отрезок их четырех побед. Сперва «авто» в овертайме одолело «Барыс» (4:3), затем екатеринбуржцы переиграли «Трактор» (5:3), «Сочи» (5:1) и еще раз «Трактор» (4:2).

Во встрече 19 ноября «Автомобилист» в дополнительное время потерпел поражение от «Барыса» (2:3). Чуть позже в Балашихе гости в добавочном периоде взяли верх над «Авангардом» (2:1).

А после победы над ЦСКА (2:1) подопечные Андрея Мартемьянова уступили дома «Торпедо» (3:4) и «Барысу» в овертайме (1:2).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,14, на ничью — 4,00, а на победу «Автомобилиста» — 3,00.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2 с коэффициентом 1,62. 0