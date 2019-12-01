ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериЭмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала» Официальный мяч Лиги Европы УЕФАГлавные интриги после 5 тура Лиги Европы: кто прошел, кто пролетел, кто еще имеет шансы Александр ОвечкинНХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова, Орлова и Ничушкина, два очка Барбашева
  • 09:59
    • Овечкин вошел в топ-3 в истории НХЛ по двум показателям
  • 09:47
    • Гвардиола готов продлить контракт с «Ман Сити»
  • 08:58
    • «Даллас» справился с «Финиксом», «Индиана» дожала «Атланту»
  • 08:44
    • Хачанов начал сотрудничество со шведским тренером
  • 08:28
    • «Лестер» готов отпустить Роджерса в «Арсенал» за компенсацию
  • 08:15
    • Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым
  • 00:19
    • Cлуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
    Все новости спорта

    Дома «Локомотив» забьет сопернику много

    «Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз на «Локомотив» — «Автомобилист»
    Хоккеист «Локо»
    В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 1 декабря на «Арене-2000». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Автомобилист».
    ×
    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.10
  • Играть!
    •

    «Локомотив»

    На данный момент команда из Ярославля сыграла в 33 встречах регулярки, в которых ей удалось заработать 37 очков. Сейчас этот коллектив занимает 7 место в общем рейтинге Западной конференции.

    После домашнего поражения от «Адмирала» 4 ноября (2:5) «Локо» сумел провести неплохой отрезок из трех побед. Подопечные Майка Пелино были сильнее «Сибири» (2:0), «Нефтехимика» (6:3) и «Салавата Юлаева» (5:1).

    А в следующем выездном поединке в Москве гости потерпели поражение от «Спартака» по буллитам (3:3, 0:1). Затем «железнодорожники» разобрались с «Сочи» (5:2) и в послематчевых бросках одолели «Йокерит» (2:2, 2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    26 ноября в столице «Локомотив» был разгромлен московским «Динамо» (1:4), а спустя несколько дней в Ярославле хозяева переиграли «Динамо» Минск (6:3).

    «Автомобилист»

    Коллектив из Екатеринбурга в текущем сезоне успел сыграть в 31 поединке регулярного первенства. Сейчас на счету этой команды имеется 36 очков, что позволяет ей быть 6 в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 31 октября по 17 ноября подопечные Андрея Мартемьянова провели отрезок их четырех побед. Сперва «авто» в овертайме одолело «Барыс» (4:3), затем екатеринбуржцы переиграли «Трактор» (5:3), «Сочи» (5:1) и еще раз «Трактор» (4:2).

    Во встрече 19 ноября «Автомобилист» в дополнительное время потерпел поражение от «Барыса» (2:3). Чуть позже в Балашихе гости в добавочном периоде взяли верх над «Авангардом» (2:1).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    А после победы над ЦСКА (2:1) подопечные Андрея Мартемьянова уступили дома «Торпедо» (3:4) и «Барысу» в овертайме (1:2).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,14, на ничью — 4,00, а на победу «Автомобилиста» — 3,00.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2 с коэффициентом 1,62. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.78
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Ари
  • «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лице
    • 22:40 28/11/2019     Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Федор Чалов забил гол, но этого не хватило
  • В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»
    • Вчера в 02:25
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 01:020
  • 00:53
    • ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
  • 00:32
    • «Шальке» на своем поле дожал «Унион Берлин»
  • 00:08
    • «Бостон» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ
    Федор Чалов забил гол, но этого не хватило Футбол В Барселону — туристами. ЦСКА не справился с «Лудогорцем»Реакция спортивных СМИ на окончательный вылет ЦСКА из Лиги Европы Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?
  • 2.83
    •
  • 23:57
    • «Витесс» Слуцкого в пятый раз подряд проиграл в чемпионате Нидерландов
  • 23:34
    • Зидан: Винисиус останется в «Реале»
  • 22:50
    • «Бруклин» выиграл у «Бостона» в матче НБА
    Ари Футбол «Краснодар» обыграл «Базель». Ари стал героем и злодеем в одном лицеПресса и комментарии о матче «Краснодар» — «Базель» 28/11/2019 в 22:400
  • 22:21
    • «Зенит» потерпел шестое поражение подряд в Евролиге
  • 21:34
    • «Сочи» прервал победную серию «Ак Барса»
  • 21:29
    • «Оренбург» готов перенести матч с «Сочи» на следующий год
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие