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    Способна ли «Северсталь» на подвиг в Санкт-Петербурге?

    СКА — «Северсталь». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на СКА Прогнозы на Северсталь
    Прогноз на СКА — «Северсталь»
    Игроки «Северстали»
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Северсталь». Матч состоится 22 ноября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 7.80
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    СКА

    На данный момент коллектив из Санкт-Петербурга располагается на 3 строчке в турнирной таблице Западной конференции с 38 очками, заработанными в 30 поединках.

    После пятиматчевой серии неудач «армейцы» дважды обыграли соперников по буллитам. Сперва они взяли верх над «Северсталью» (1:1, 2:3), а затем и над «Витязем» (2:2, 0:1).

    2 ноября СКА дома уступил «Локомотиву» (1:2), а на следующий день питерцы в послематчевых бросках оказались сильнее рижского «Динамо» (3:3, 2:0).

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    13 ноября подопечные Алексея Кудашова разобрались с «Амуром» (1:3), а чуть позже СКА в овертаймах одолела «Куньлунь РС» (2:3) и «Адмирал» (1:2).

    «Северсталь»

    В Западной конференции клуб из Череповца сейчас идет десятым. За 30 поединков регулярки команда заработала 24 балла.

    Коллектив Андрея Разина находится в игровом кризисе. В 12 последних матчах его подопечным удалось победить всего 1 раз.

    В недавних домашних поединках «Северсталь» уступила «Ак Барсу» (0:2) и «Барысу» в овертайме (1:2). А чуть позже «стальные» были разгромлены «Авангардом» (1:5).

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    18 ноября коллектив Разина сумел в дополнительное время победить в Москве ЦСКА (1:2), но затем команда из Череповца потеряла очки во встрече с «Сочи» (4:2).

    Прогноз

    Победа СКА в этой встрече оценивается коэффициентом 1,31, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,00, а на победу «Северстали» — 8,10.

    В последних поединках питерцы очень много пропускают, а их матчи переходят в дополнительное время. Несмотря на игровые трудности, «стальные» могут создать проблемы хозяевам. Наш прогноз на матч — победа «Северстали» с форой +2 с коэффициентом 1,72. 0

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    СКА — «Северсталь». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 22 ноября 2019 года. Прогноз на СКА — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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