«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 21 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 21 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Вашингтон».

«Рейнджерс»

За 18 поединков регулярного первенства клубу из Нью-Йорка удалось набрать 18 очков. Из-за этого команда остается в нижней части таблицы Столичного дивизиона.

После разгромного домашнего поражения от «Оттавы» (2:6) «синерубашечники» смогли победить «Детройт» (5:1) и «Каролину» (2:4).

Но 10 ноября «Рейнджерс» потерял очки, уступив «Флориде» в серии буллитов (5:5, 1:2).

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А после победы в овертайме над «Питтсбургом» (3:2) подопечные Дэвида Куинна крупно проиграли «Тампе-Бэй» (9:3) и оказались слабее «Флориды» (4:3).

«Вашингтон»

В 23 поединках текущего сезона коллектив из столицы США сумел набрать 36 очков. Сейчас эта команда находится на первом месте в турнирной таблице своего дивизиона.

10 ноября «Вашингтон», переиграв «Вегас» (5:2), сумел продлить серию побед до 6 матчей, а чуть позже встреча с «Аризоной» прервала этот отрезок. На «Капитал Уан Арене» хозяева уступили «Йотис» по буллитам (3:3, 0:2).

Затем в послематчевых бросках «Кэпс» оказались сильнее «Филадельфии» (1:1, 1:2), но в следующей игре подопечные Тодда Рирдена были слабее «Монреаля» (2:5).

Буллитами завершился и поединок с «Бостоном», в котором «Вашингтон» победил (2:2, 1:2). А 19 ноября в родных стенах столичный клуб разобрался с «Анахаймом» (5:2).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают 2,95, на ничью — 4,30, а на победу «Вашингтона» — 2,07.

Несмотря на плохую форму, команда из Нью-Йорка поборется за победу в поединке против лидеров Столичного дивизиона. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,60. 0