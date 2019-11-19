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    Как выступят «Йотис» против клуба из Лос-Анджелеса?

    «Аризона» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Аризона» — «Лос-Анджелес»
    Игроки «Аризоны»
    В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч состоится 19 ноября на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Лос-Анджелес».

    «Аризона»

    На данный момент клуб из Глендейла находится на втором месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. За 21 поединок команда заработала 26 очков.

    6 ноября «пустынные псы» на выезде потерпели поражение в овертайме от «Калгари» (4:3), после чего «Аризона» потеряла баллы еще в двух матчах. Подопечные Рика Токкета уступили «Коламбусу» (2:3) и «Миннесоте» (3:4).

    А исход следующих встреч решился для «Йотис» положительно в серии буллитов. Сперва они взяли верх над «Вашингтоном» (3:3, 0:2), а затем и над «Сент-Луисом» (2:2, 0:2).

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    15 ноября «Аризона» еще раз проиграла «Миннесоте» (3:2), а спустя день команда из Глендейла разобралась с «Калгари» (3:0).

    «Лос-Анджелес»

    Сейчас клуб, представляющий штат Калифорния, является одним из аутсайдеров Западной конференции. За 20 матчей команда заработала 17 очков и заняла последнюю строчку в Тихоокеанском дивизионе.

    3 ноября в родных стенах «Лос-Анджелес» в овертайме переиграл «Чикаго» (4:3). Это позволило «монархам» прервать серию из четырех поражений кряду, но затем подопечные Тодда Маклеллана вновь начали терять очки.

    «Короны» уступили «Торонто» (3:1), в дополнительное время оказались слабее «Оттавы» (3:2), а также на выезде не справились с «Монреалем» (3:2).

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    А с 13 ноября «Лос-Анджелес» пока не проигрывал. «Ферзи» сумели взять верх над «Миннесотой» (3:1), над «Детройтом» в добавочном периоде (3:2) и над «Вегасом» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,96, на ничью — 4,20, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3,30.

    Несмотря на три победы кряду, «Лос-Анджелесу» будет тяжело отобрать очки у «Йотис» в гостях. Наш прогноз — победа «Аризоны» в матче с коэффициентом 1,57. 0

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    «Аризона» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 19 ноября 2019 года. Прогноз на «Аризона» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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