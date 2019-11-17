«Аризона» — «Калгари». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 17 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Аризона» будет принимать «Калгари». Матч состоится 17 ноября на «Хила Ривер Арене». Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Аризона» — «Калгари».

«Аризона»

На данный момент команда из Глендейла успела сыграть в 20 поединках сезона. В них этот коллектив сумел набрать 24 балла, благодаря чему он идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.

Но в недавних матчах «пустынные псы» начали часто проигрывать. После победы над «Эдмонтоном» в овертайме (2:3) подопечные Рика Токкета потеряли очки в трех следующих встречах.

В дополнительное время «Аризона» оказалась слабее «Калгари» (4:3), а затем она потерпела поражение от «Коламбуса» (2:3) и «Миннесоты» (3:4).

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После этого «Йотис» дважды обыгрывали соперников по буллитам. «Пустынные псы» взяли верх над «Вашингтоном» (3:3, 0:2) и над «Сент-Луисом» (2:2, 0:2). А 15 ноября «Аризона» еще раз уступила «Миннесоте» (3:2).

«Калгари»

Канадская команда из провинции Альберта приняла участие в 21 игре регулярного чемпионата. В этих поединках коллектив сумел набрать 23 очка, благодаря чему он идет четвертым в таблице Тихоокеанского дивизиона.

4 ноября на «Капитал Уан Арене» гости потерпели поражение от «Вашингтона» (4:2), после чего «огоньки» встретились с «Аризоной» в Канаде.

В этом матче «Калгари» в овертайме взял верх над «пустынными псами» (4:3), а затем подопечные Билла Питерса разобрались с «Нью-Джерси» (5:2).

10 ноября в дополнительное время «огоньки» проиграли «Сент-Луису» (2:3), а несколькими днями позже канадцы не справились дома с «Далласом» (1:3).

Прогноз

На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 4,00, а на победу «Калгари» — 2,46.

В Финиксе встретятся две похожие команды, которые в последних поединках часто проигрывают. Если «огни» желают подняться выше в своем дивизионе, то им необходимо еще раз обыгрывать «Йотис». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Калгари» больше 2,5 с коэффициентом 1,86. 0