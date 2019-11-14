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    Как много шайб «Айлендерс» забросит «Торонто»?

    «Айлендерс» — «Торонто». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 14 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Торонто»
    Мэтью Барзал
    В очередной игре НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Торонто». Матч состоится 14 ноября в комплексе «Нассау Колизеум». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Торонто».

    «Айлендерс»

    За 16 матчей сезона клуб из Нью-Йорка сумел завоевать 25 очков, благодаря чему он идет вторым в Столичном дивизионе.

    С 13 октября по 6 ноября «Айлс» победили в десяти поединках кряду. В последних играх этого отрезка подопечные Барри Троца взяли верх над «Тампой-Бэй» (5:2), «Баффало» (0:1) и «Оттавой» (4:1).

    Но серия из успешных выступлений оборвалась в поединке против «Питтсбурга». В этой встрече на арене «Барклайс Центр» «Пенс» разобрались с хозяевами в овертайме (3:4).

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    9 ноября «Айлендерс» вновь сыграл удачно. В родных стенах коллектив из Нью-Йорка с минимальным преимуществом одолел «Флориду» (2:1).

    «Торонто»

    В 19 матчах канадский коллектив из провинции Онтарио набрал 22 балла, что позволяет команде занять 2 строчку в рейтинге сильнейших Атлантического дивизиона.

    После домашнего поражения от «Вашингтона» в добавочном периоде (3:4) «Торонто» в серии буллитов сумел переиграть «Филадельфию» (3:3, 1:2).

    Затем последовали еще две победы. «Листья» одолели «Лос-Анджелес» (3:1), а чуть позже в овертайме они взяли верх над «Вегасом» (2:1).

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    Но 10 ноября «Филадельфия» сумела в Канаде получить реванш у сине-белых. В послематчевых бросках подопечные Майка Бэбкока уступили оппонентам (2:2, 1:2). А на следующий день «Торонто» оказался слабее «Чикаго» (5:4).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,46, на ничью — 4,10, а на победу «Торонто» — 2,50.

    Сейчас клуб из Нью-Йорка выступает удачнее, чем соперники из Канады. В грядущем поединке атака хозяев вновь проявит себя с лучшей стороны. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2,5 с коэффициентом 1,66. 0

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