«Анахайм» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 11 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 11 ноября на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Эдмонтон».

«Анахайм»

Команда из штата Калифорния уже успела принять участие в 17 матчах НХЛ. В этих играх «кряквы» набрали 19 баллов и заняли 6 строчку в Тихоокеанском дивизионе.

После отрезка из трех поражений в поединках с «Калгари» (1:2), «Нэшвиллом» (6:1) и «Далласом» (2:1) «птицы» в гостях уверенно переиграли «Колорадо» (2:5).

Но на следующий день «Анахайм» с таким же счетом уступил «Вегасу» (5:2), а затем подопечные Далласа Икинса победили «Виннипег» (7:4) и взяли верх над «Ванкувером» в овертайме (2:1).

Все прогнозы на НХЛ

4 ноября «могучие утки» в дополнительное время не справились с «Чикаго» (2:3), а чуть позже «кряквы» оказались слабее «Миннесоты» (2:4).

«Эдмонтон»

Канадский клуб из провинции Альберта сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата. В них команда набрала 24 балла, благодаря чему заняла второе место в Западной конференции и первую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

В недавних 5 поединках подопечные Дэйва Типпета сумели победить трижды. В последний день октября «нефть» на выезде разгромила «Коламбус» (1:4).

А 2 ноября в Питтсбурге гости в овертайме взяли верх над «Пенс» (1:2). Но чуть позже в дополнительное время «Эдмонтон» потерпел поражение от «Аризоны» (2:3).

Затем на арене «Роджерс Плейс» хозяева не справились с «Сент-Луисом» (2:5). В последнем матче канадский клуб разобрался с «Нью-Джерси» (4:0).

Прогноз

На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничью — 4,10, а на победу «Эдмонтона» 2,50.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,69. 0