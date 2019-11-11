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    «Хонда Центр» станет свидетелем осторожного матча

    «Анахайм» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 11 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Анахайм» — «Эдмонтон»
    Девин Шор
    В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 11 ноября на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Эдмонтон».
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    Хоккей. НХЛ 11 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Анахайм»

    Команда из штата Калифорния уже успела принять участие в 17 матчах НХЛ. В этих играх «кряквы» набрали 19 баллов и заняли 6 строчку в Тихоокеанском дивизионе.

    После отрезка из трех поражений в поединках с «Калгари» (1:2), «Нэшвиллом» (6:1) и «Далласом» (2:1) «птицы» в гостях уверенно переиграли «Колорадо» (2:5).

    Но на следующий день «Анахайм» с таким же счетом уступил «Вегасу» (5:2), а затем подопечные Далласа Икинса победили «Виннипег» (7:4) и взяли верх над «Ванкувером» в овертайме (2:1).

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    4 ноября «могучие утки» в дополнительное время не справились с «Чикаго» (2:3), а чуть позже «кряквы» оказались слабее «Миннесоты» (2:4).

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из провинции Альберта сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата. В них команда набрала 24 балла, благодаря чему заняла второе место в Западной конференции и первую позицию в Тихоокеанском дивизионе.

    В недавних 5 поединках подопечные Дэйва Типпета сумели победить трижды. В последний день октября «нефть» на выезде разгромила «Коламбус» (1:4).

    А 2 ноября в Питтсбурге гости в овертайме взяли верх над «Пенс» (1:2). Но чуть позже в дополнительное время «Эдмонтон» потерпел поражение от «Аризоны» (2:3).

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    Затем на арене «Роджерс Плейс» хозяева не справились с «Сент-Луисом» (2:5). В последнем матче канадский клуб разобрался с «Нью-Джерси» (4:0).

    Прогноз

    На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,45, на ничью — 4,10, а на победу «Эдмонтона» 2,50.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,69. 0

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    «Анахайм» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 11 ноября 2019 года. Прогноз на «Анахайм» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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