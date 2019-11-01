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    Сколько раз «Предс» поразят ворота «Калгари»?

    «Нэшвилл» — «Калгари». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 1 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Нэшвилл» — «Калгари»
    Маттиас Экхольм
    В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Калгари». Матч состоится 1 ноября на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Калгари».
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    Хоккей. НХЛ 01 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Нэшвилл»

    После 12 поединков в регулярном чемпионате клуб из штата Теннесси идет вторым в таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 очков.

    Победив 16 октября в гостях «Вегас» (2:5), «Предс» потерпели поражения в двух матчах кряду. Сперва «горничные коты» уступили «Аризоне» (5:2), а затем в серии буллитов оказались слабее «Флориды» (2:2, 0:1).

    Но с тех пор подопечные Питера Лавиолетта больше никому не проигрывали. 23 октября «Нэшвилл» в родных стенах разгромил «Анахайм» (6:1), а чуть позже всухую разобрался с «Миннесотой» (4:0).

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    Через пару дней «Предс» в дополнительное время взяли верх над «Тампой» (2:3), а чуть позже коллектив из штата Теннесси победил «Чикаго» (3:0).

    «Калгари»

    Канадский клуб из провинции Альберта провел 14 поединков в регулярном первенстве. В этих играх команда смогла заработать 14 очков. Сейчас она занимает 9 позицию в турнирной таблице Запада.

    В последних пяти матчах подопечные Билла Питерса победили лишь дважды. 21 октября на выезде «Калгари» взял верх над «Анахаймом» (1:2), но затем «огоньки» проиграли «Вашингтону» (3:5).

    А в следующем домашнем поединке хозяева в напряженной битве с «Флоридой» переиграли оппонентов в серии буллитов (5:5, 2:0).

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    Очередное поражение «Калгари» потерпел в гостях во встрече с «Виннипегом» в овертайме (2:1), а спустя несколько дней «огоньки» оказались слабее «Каролины» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,20, а на победу «Калгари» — 2,85.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2,5 с коэффициентом 1,58. 0

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    «Нэшвилл» — «Калгари». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 1 ноября 2019 года . Прогноз на «Нэшвилл» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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