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    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 31 октября 2019 года

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    Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив»
    Хоккеист «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 31 октября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Йокерит»

    В 21 поединке в рамках КХЛ клуб, представляющий Финляндию, сумел заработать 25 очков, что позволяет ему занять 7 место в общем рейтинге Западной конференции.

    Но последние игры команды из города Хельсинки не всегда получаются удачными. К примеру, после победы по буллитам над «Салаватом Юлаевым» (2:2, 3:2) «джокеры» проиграли в следующих трех поединках.

    Подопечные Лаури Марьямяки в овертайме уступили «Ак Барсу» (4:3), оказались слабее «Торпедо» в дополнительное время (3:4), а также потерпели поражение от «Спартака» (2:3).

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    Затем «Йокерит» одолел ЦСКА (0:3) и взял верх над «Северсталью» в добавочном периоде (1:2). А очередную встречу со «Спартаком» гости в Москве провалили (4:2).

    «Локомотив»

    Коллектив из Ярославля сыграл в 22 матчах регулярного первенства. В этих поединках команда заработала 20 очков и заняла 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

    17 октября на «Фетисов-Арене» во Владивостоке гости встречи с «Адмиралом» в серии буллитов взяли верх над соперниками (3:3, 0:1). После этого «Локомотив» возглавил Майк Пелино.

    Но в первом матче под руководством канадца «железнодорожники» уступили «Трактору» (1:2). Затем его подопечные одолели «Барыс» в овертайме (3:2).

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    26 октября на «Арене-2000» хозяева поединка в дополнительное время разобрались с питерским СКА (4:3), а несколькими днями позже «Локомотив» проиграл «Торпедо» на выезде (2:1).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,07, на ничью — 4,00, а на победу «Локомотива» — 3,15.

    Несмотря на улучшение результатов, «железнодорожники» все еще сталкиваются с игровыми трудностями в защите. На «Хартвалл Арене» «джокеры» постараются открыть счет собственным голам уже с самого начала поединка. Наш прогноз на матч — «Йокерит» забьет в первом периоде с коэффициентом 1,78. 0

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    «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч КХЛ 31 октября 2019 года. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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