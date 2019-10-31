«Барыс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 31 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 31 октября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Автомобилист».

«Барыс»

После 22 матчей регулярки команда из Нур-Султана заняла четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 29 баллами на своем счету.

Но в последних играх казахстанский клуб часто терял очки. Исход многих встреч решался уже после трех периодов. 14 октября «Барыс» в овертайме уступил «Адмиралу» (0:1), а затем в дополнительное время проиграл «Динамо» Рига (3:4).

Спустя несколько дней «Барыс» в добавочном периоде одолел «Витязь» (3:2), а также в серии буллитов оказался сильнее «Динамо» Минск (1:1, 2:3). 24 октября казахстанцы в овертайме не справились с «Локомотивом» (3:2).

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Чуть позже подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение от «Ак Барса» (3:2) и от «Металлурга» Мг (1:2).

«Автомобилист»

Пока на счету екатеринбургского коллектива так и остается 22 балла, которые он заработал в 22 матчах. Из-за этого команда опустилась на 10 место в турнирной таблице Востока.

10 октября гости встречи в Санкт-Петербурге в овертайме проиграли СКА (1:2). С этого и началась серия неудач «Автомобилиста».

Подопечные Андрея Мартемьянова крупно уступили московскому «Динамо» (6:3), потерпели поражение от «Ак Барса» (3:1) и от «Авангарда» (1:3).

Затем в родных стенах хозяева были разгромлены «Ак Барсом» (1:6), а после этого «Автомобилист» не справился с «Металлургом» Мг (0:3) и оказался слабее «Сибири» (3:0).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,33, на ничью — 3,90, а на победу «Автомобилиста» — 2,70.

Сейчас коллектив из Екатеринбурга слишком слаб, чтобы отобрать очки у казахстанцев, демонстрирующих хорошие результаты. Наш прогноз — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1,79. 0